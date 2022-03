Tras ocho años, el pequeño Chucho venció al cáncer

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

Un nuevo caso de éxito contra el cáncer infantil se registró esta semana en Ciudad Victoria, cuando el pequeño Chucho tocó la Campana de la Victoria en el Hospital Infantil de Tamaulipas.

Fue la asociación Voluntad contra el Cáncer la encargada de dar a conocer esta sensible noticia, al transmitir en vivo en su cuenta de Facebook el anhelado momento en el que José de Jesús Acosta tocó al fin el símbolo de la victoria contra el cáncer, en su caso, contra la leucemia.

En otro post de la misma red social, la asociación de ayuda a los pacientes de cáncer reveló que el pequeño fue diagnosticado con leucemia cuando tenía solamente dos años de edad:

“Hoy oficialmente el pequeño José de Jesús Acosta, Chucho, como todos lo conocen, tocó la Campana de la Victoria, ¡Sí! Chucho venció el cáncer. Chucho fue diagnosticado con leucemia hace ocho años cuando él solamente tenía dos años de vida, en ese momento su mamá pensaba que su mundo se venía hacia abajo, pero hoy Chucho nos demostró que los milagros existen y que cuando se quiere se puede. Este día fue muy especial tanto para Chucho como para su familia, ya que por fin dicen: ‘Lo logramos, vencimos el cáncer’”.

Asimismo, durante la trasmisión del emotivo momento en que Chucho tocó al fin la Campana de la Victoria fue leído un mensaje de agradecimiento de la familia, que al fin ve cristalizado su esfuerzo de ocho largos años:

“Hoy hace casi ocho años que llegamos a este lugar sin conocer a nadie, ni a la ciudad y después de recibir uno de los diagnósticos más difíciles y complicados todo nuestro mundo se vino abajo, y muchas cosas cambiaron”; son las primeras palabras escritas por la mamá de Chucho.

“Cuando la doctora me dijo que al fin darían de alta a mi pequeño gran guerrero, como yo lo llamo, me quedé sin palabras; aún no asimilaba el diagnóstico y quedé en shock, con los sentimientos encontrados, pero llena de alegría… hoy quiero agradecer a todas las personas que nos arroparon, que siempre han estado con nosotros, que desde el primer momento nos tendieron la mano, que han cuidado tanto a mi hijo (…)

“A todas las enfermeras y personal aquí de Onco, a Nancy, a Norma, que me abrieron las puertas de su casa, que me apoyaron bastante (…) y sobre todo a nuestras doctoras, Lilia y a Liliana, estaremos eternamente agradecidas”, señaló en su mensaje la madre del victorioso guerrero.

Así, El Diario de Victoria se une a la felicidad de esta familia para recordar a todos los pacientes de cáncer que es posible vencer a esta enfermedad, tan temida por causar tantos decesos, pero que con un diagnóstico oportuno las posibilidades de superarla son mayores.