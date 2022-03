Después de hacer dieta líquida por un mes su lengua se vuelve negra

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un extraño padecimiento desarrolló un paciente tras pasar dos meses con una dieta líquida: su lengua se puso negra y le “salió pelo”.

El extraño caso se llama “lengua negra vellosa” y ocurre cuando las papilas se alargan y adquieren un color oscuro. Por lo general, esta enfermedad está asociada a una mala higiene, pero también puede presentarse en fumadores y en pacientes con dietas blandas.

El hombre de 50 años había pasado por dos meses de una estricta dieta líquida tras haber sufrido un derrame cerebral. La explicación de los médicos es que en la dieta común el bolo alimenticio suele raspar las células muertas de la lengua.

Su aspecto es desagradable, la “lengua negra vellosa” es un padecimiento inofensivo. Se puede combatir mejorando la alimentación, así como cepillando la lengua para retirar el tejido muerto.

De acuerdo con un artículo publicado en el Journal of the American Medical Association (JAMA), el paciente de 50 años no presentaba fiebre ni ningún otro signo de infección. Un cultivo mostró que el hombre tenía una flora bacteriana normal, tampoco encontraron indicios de una infección por hongos.

Doctores autores del estudio le recetaron cuidados especiales para retirar las células muertas. Tras veinte días de tratamiento, su lengua recobró una apariencia normal.

De acuerdo con el libro “Patología oral y maxiolofacial” de Brad Neville, un 0.5% de la población desarrolla este padecimiento en algún momento de su vida.

Con información de: noticieros.televisa.com