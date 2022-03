Erradicar las barras no terminaría con violencia en estadios

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Erradicar las barras de las gradas de los estadios no terminará con la violencia que se genera entre los seguidores del futbol mexicano, aseguró Roger Magazine, un académico que estudia a los aficionados al balompié.

“Las barras no son la raíz del problema y eliminarlas no va a eliminar la violencia en los estadios. No debemos olvidar la situación en el país, estamos en unos de los más violentos del mundo, los efectos de esto se ven en muchos ámbitos, incluyendo el futbol”, explicó a Efe el doctor en Antropología Social por la Universidad de Johns Hopkins de Estados Unidos.

Magazine, quien para hacer investigaciones sobre las barras mexicanas se convirtió por periodos largos en uno de sus integrantes, aseguró que los “grupos de aficionados organizados” no tienen como fin generar violencia como la que sucedió en una batalla multitudinaria entre seguidores del Querétaro y el Atlas que dejó 26 heridos.

“Su propósito tiene que ver en apoyar a sus equipos de una forma apasionada y libre, no buscan la violencia sino que la ven como algo que ocurre como un efecto secundario de sus pasiones y justo por este apoyo apasionado. Cuando enfrentan a aficionados rivales llegan a una relación conflictiva aunque para ellos la parte de violencia física es algo para evitar”, afirmó.

El profesor de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México dijo que lo que sucedió en Querétaro pasó por un mal protocolo de seguridad, algo que según su experiencia los barristas han pedido se mejore e incluso se han ofrecido para colaborar con las autoridades para su diseño.

“Si ha habido un aumento de violencia entre los grupos de aficionados del país tiene que ver con el hecho de que cuando empezaron hace como 25 años tenían máximo 100 o 200 integrantes, ahora tenemos algunos grupos que cuentan con miles y cuando juntas tantas personas siempre habrá algunas que tiendan a actos violentos los cuales los mismos integrantes intentan controlar”.

Magazine, autor de libro “Azul y oro como mi corazón: Masculinidad, juventud y poder en una porra de los Pumas de la UNAM”, pidió que se deje de estigmatizar como criminales a los barristas.

“En los medios de comunicación, antes de tener investigación de lo que pasó en un evento como el de Querétaro le echan la culpa a las barras, llamándoles animales, criminales, sin hablar con ellos. También se les discrimina por su clase social, en estos grupos muchas personas son hombres jóvenes de colonias y barrios populares”, añadió.

Sobre las medidas que tomaron los directivos de la Liga Mx para controlar a las barras visitantes al no permitirles la entrada a estadios visitantes y obligarlas a registrarse con credenciales para terminar con su anonimato, Magazine cree que pueden servir como algo momentáneo y comentó que algo que podría funcionar es dejar de vender alcohol en los inmuebles.

“En los estadios necesitamos protocolos de seguridad que mantengan separados a los aficionados y es importante que los líderes de los grupos participen en la formulación porque ellos son los que entienden mejor las prácticas de sus integrantes. Hay que escucharlos. Para terminar con el problema de raíz necesitamos eliminar la violencia en México”, sentenció.

Con información de: lopezdoriga.com