Arranca el montaje de escenarios del Tecate Pal Norte 2022

En efecto, el equipo de producción ya está poniendo manos a la obra para montar los 9 escenarios por los que desfilarán los artistas incluidos en el cartel.

Estos escenarios son el “Tecate Light”, “Tecate Original”, “Villa Maravilla Tecate”, “Escenario Acústico Hey, Banco”, “Escenario Sorpresa Viva Aerobus”, “Chips Pilo’s Bar”, “Fusión Telcel”, “Oasis Bacardí” y “Club Social KIA”.

No olvidar que el Pal Norte de este año se realizará el 1 y 2 de abril y contará un lineup caracterizado por su diversidad musical, el cual estará encabezado por Maroon 5 y The Strokes, destacando también la presentación de artistas de la talla de Fabulosos Cadillacs, Hombres G, Martin Garrix, The Libertines, entre otros.

Aún hay boletos disponibles, ingresa al siguiente enlace para adquirirlos: https://www.tecatepalnorte.com/boletos.html