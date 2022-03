Joven relata cómo su novia lo engañó con sus papás y se vuelve viral

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Un usuario de TikTok se volvió viral luego de que, en uno de sus vídeos, contara cómo se dio cuenta que su novia lo engañaba ¡con sus papás! De acuerdo con el joven, su ex pareja tenía una muy buena relación con sus padres, por lo que era muy normal que ella visitara su casa aun y cuando él no estaba.

“Era una relación súper normal, nada fuera de lo común, pero ya había esa cierta confianza de que ella iba a mi casa sin la necesidad de que yo estuviera en la casa. Era normal, todos lo veíamos normal, paréntesis, yo veía que se llevaban excelente, extremadamente bien y nunca lo vi como algo negativo, al contrario, dije “qué ch*ngón que se lleven tan bien””, mencionó.

En un segundo vídeo, el internauta señaló que, un día, al llegar a su casa, se encontró con una escena que le generó un grantrauma: su novia de ese entonces y sus papás estaban completamente desnudos en la sala.

“Un día así súper normal estoy en la escuela y decido no entrar a mi última clase. Entren a sus clases o chance encuentren a sus papás haciendo… Bueno, equis, voy a mi casa, abro la puerta y los tres en la sala. Para empezar, sólo imagínate esto, tu primera impresión de que abres la puerta de tu casa, volteas hacia la sala y ves a tu novia y a tus papás, totalmente desnudos. Te lo juro, nunca había sentido algo así. Me quería morir. Me dieron ganas de llorar”, recordó.

El joven comentó que sus padres y su ex pareja negaron todo.

“Cuando los veo, todavía me dicen: “No, no es lo que parece”, o sea, ¿qué están haciendo entonces? Si ya tuviste los huev*s de hacerlo, ten los huev*s para aceptarlo”, puntualizó.

Finalmente, el usuario señaló que la relación con su novia llegó a su fin y que la confianza con sus papás se vino abajo después de lo ocurrido, por lo que tuvo que ir a terapia para hablar sobre lo ocurrido.