Prevención sigue, con o sin cubreboca: especialista

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

La posibilidad de que en Tamaulipas se determine no exigir más el uso de cubreboca en los espacios públicos, como ocurre ya en Coahuila y Nuevo León, debe preceder de una campaña muy amplia de concientización entre la población, para evitar que sea contraproducente.

Martín Tofic Salum Fares, especialista en salud pública, comentó lo anterior y añadió que si bien han disminuido significativamente los casos diarios de covid-19, todavía no se puede desestimar el riesgo que representa la pandemia o la aparición de una nueva variante.

“Esta postura de algunos estados de empezar a dejar el uso del cubreboca y que solo se utilice en lugares cerrados, es una opción buena siempre y cuando permanezca entre nosotros la conciencia de que las medidas sanitarias tiene que seguir respetándose”, comentó.

Salum Fares, quien además cuenta con amplia experiencia en el manejo de pacientes contagiados por el virus SARS-CoV2, añadió que no se puede actuar de forma irresponsable en cuanto al autocuidado, pues la enfermedad persiste en todo el mundo y desde luego en el país.

“Es cierto que la circulación del virus disminuyó de manera considerable y es el principal factor que motivó la medida de no exigir cubreboca en lugares públicos abiertos, sin embargo insisto que otras indicaciones como la sana distancia y el uso de gel antibacterial deben continuar”, subrayó.

El especialista médico mencionó que de darse esta permisividad, tras casi dos años de que se presentó el primer contagio de covid-19, seguramente habrá un análisis exhaustivo de la situación epidemiológica que prevalece a nivel estatal.

“Sin embargo no se trata sólo de lo que ocurre de manera general en Tamaulipas en materia de pandemia, sino de la situación que presentan los municipios en que se aplicará la medida pues cada región tiene una problemática particular”, finalizó.