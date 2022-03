Descartan crisis de agua potable

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En esta Ciudad Capital está descartada una crisis de agua potable, sin embargo el bajo nivel en que se encuentra actualmente la Presa Vicente Guerrero, que es del 30 por ciento requiere de la concientización de la ciudadanía para evitar el desperdicio del vital líquido, afirmó el gerente de la Comapa Eliseo García Leal.

Entrevistado en la obra de toma del acueducto de la Presa Vicente Guerrero, García Leal detalló que además del acueducto Guadalupe Victoria también se tienen otras dos fuentes de abastecimiento que son los pozos de la Zona Norte y La Peñita.

“Ahorita nos encontramos en la obra de toma, de la cual distribuimos mil litros de agua, los pozos de la zona norte y los manantiales de La Peñita”.

Y detalló; “la Presa nos da 900 litros por segundo, los pozos de la zona norte nos dan cien litros por segundo aproximadamente y entre los pozos de la zona urbana que nos dan 130 litros y los 110 de La Peñita alcanzamos los mil 380 litros por segundo que abastecemos a la ciudad”.

Al referir las dificultades técnicas que representa hacer llegar el agua a los victorenses, García Leal señaló que hay que rebombear el agua hasta una altura de 179 metros para poder llegar a los hogares.

“Es muy compleja, de aquí de la obra de toma para llegar a Victoria tenemos que ejercer 179 metros de carga, los equipos de bombeo son de 600 caballos, para poder hacer llegar el agua a Ciudad Victoria”.

Dijo que la problemática que se presenta en la obra de toma es que estamos en un porcentaje de almacenamiento de la presa de un 30 por ciento.

“Esas son las dificultades en este momento”.

Por su parte, el gerente técnico de la Comapa Victor Moreno agregó que aún cuando los niveles de la presa están bajos “a como deseáramos, dijo; “sin embargo tenemos garantía si no lloviera para dos años más”.

“No serían las condiciones óptimas de la calidad del agua sin embargo agua tenemos”.

En ese sentido, señaló que se están haciendo esfuerzos para dar agua de calidad, y destacó; “tenemos asegurado el abasto, hemos estado en la presa en circunstancias críticas, al siete por ciento, no va a haber ningún problema”.

Por último, el Gerente de la Comapa refirió que esta “sequía recurrente”, como la llamó, empezó en el 2014.

“Del 2014 hacia acá no ha llovido suficiente para la recarga de las presas, y a las presas cada año le sacamos agua para riego, si no llueve lo suficiente para cubrir lo que se sacó para riego pues la presa va bajando, por eso nuestros últimos siete años no ha llovido lo suficiente, lo vemos en Nuevo León con la Presa La Boca y la Presa Cerro Prieto que están a días de quedarse secas”.