Entre porras y protestas rinde CDV sexto informe

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

El gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, acudió al Congreso del Estado, para entregar su sexto y último informe de gobierno, con un discurso desafiante y retador, en medio del griterío de diputados del PAN que lo apoyaban, y de Morena que descalificaban su gestión.

Desde las 18:22 horas en que el mandatario llegó al recinto legislativo para la sesión solemne de recepción de su último informe de gobierno, el mandatario fue recibido con una porra preparada con invitados colocados en las galerías, quienes corearon el grito de, “gobernador, gobernador, gobernador”, hasta que ingresó al recinto legislativo.

En el salón de Plenos, los diputados del PAN lo esperaban de pie y con la misma consigna de, “gobernador, gobernador, gobernador”, mientras que los morenistas lo abucheaban. Los llamados al orden de la presidenta de la mesa directiva, Imelda Sanmiguel Sánchez, eran inútiles.

Fue hasta después de varios minutos que los ánimos se tranquilizaron, para dar paso al protocolo de los honores a la bandera y el canto de los himnos nacional y el de Tamaulipas.

Tan pronto y Cabeza de Vaca comenzó a dar su mensaje, los diputados de Morena se colocaron camisetas con leyendas de, “No más mentiras”, “A la Cabeza un gobierno rico con un pueblo pobre”, “Una cabeza llena de mentiras pero que carece de realidades”, y “Tamaulipas no le cree a Cabeza de Vaca”, entre otras.

Desde las primeras líneas de su mensaje, el gobernador fue desafiante y agresivo.

“Hay quienes pensaban que el gobernador no estaría aquí esta tarde, presentando su último informe de gobierno. Aquellos que no conocen la historia no conocen esta administración” comenzó desafiante.

Durante los poco más de ocho minutos de su mensaje, fue enfático en destacar los logros en materia de seguridad pública.

“Ha sido el trabajo y lucha de muchos años para lograr la alternancia en Tamaulipas, para impulsar el desarrollo económico en el estado, y recuperar lo que para muchos era imposible, algo que no se compra con ningún dinero del mundo: la confianza” señaló.

“Esa no se compra. Esa no se gana y aquí hemos recuperado la confianza en un gobierno, en un estado, en nosotros mismos” añadió.

Recordó que, hace cinco años Tamaulipas estaba entre los primeros lugares con más inseguridad y actualmente es el sexto más seguro.

Además, es el tercer estado con más ingresos en inversión extranjera, y es de las diez entidades que más empleos genera. También es el tercer estado que más ingresos tributarios le aporta a la federación.

“Por eso, aquellos que no han entendido los vamos a hacer entender. A Tamaulipas se le respeta”, gritó , amenazante.

Cabeza de Vaca también dedico unas líneas para destacar que, por sexto año consecutivo el DIF Tamaulipas ocupa el primer lugar nacional.

“Y eso lo dice el DIF federal, no lo dice el gobernador” aclaró.

Presumió que los primeros lugares de la entidad en generación de energías limpias y renovables.

Fue particularmente enfático en el tema de la seguridad de las carreteras, con un modelo de policía que, dijo, es ejemplo nacional a tal grado que otros estados quieren replicar.

Dedicó un espacio a la Fiscalía General de Justicia del Estado, a la que presumió también como referencia nacional.

“Es importante que lo sepan todos. Esas detenciones que ven, ¿qué creen? Son con ordenes de aprehensión logradas por la Fiscalía de Tamaulipas”, gritó.

Y cerró con una pregunta: “¿Por qué será que a algunos les duele tanto que Tamaulipas tenga éxito? Será porque hemos trabajado de la mano con los sectores productivos y hemos podido regresar a Tamaulipas su libertad y su grandeza”.

De inmediato, reiniciaron los gritos de “Gobernador, gobernador, gobernador”, por parte de los diputados del PAN e invitados, y de abucheos de los morenistas.

El secretario de la mesa directiva, Marco Antonio Gallegos Galván, portó una manta de insultos al mandatario, por lo que los panistas se le colocaron enfrente con pancartas de apoyo al compareciente.

La presidenta de la mesa directiva, Imelda Sanmiguel Sánchez insistió en sus llamados al orden y la compostura. Cuando por fin lo logró, y comenzó a dar su respuesta al mandatario estatal, 14 diputados de Morena procedieron a abandonar el Pleno, ante la mirada de Cabeza de Vaca. Solo permanecieron en sus curules dos morenistas: Leticia Vargas Alvarez y Jesús Suárez Mata.

Ya sin la bancada de Morena en el recinto, Sanmiguel Sánchez pudo concluir la lectura de su mensaje, para concluir con la sesión solemne.