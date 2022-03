“Es un fiasco”: Morena

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.- La bancada de Morena reaccionó con rudeza contra el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, al calificar su administración, “como un fiasco”.

En conferencia de prensa, luego de haber abandonado la sesión solemne cuando todavía no concluía, los diputados morenistas arremetieron contra el mandatario estatal.

“Lamentablemente tú, gobernador, no has sabido fortalecer y acrecentar las bondades de Tamaulipas, para que perduren. Ni siquiera has sabido ni sabes aprovecharlas. Tu administración ha sido no solo un fiasco, sino un ultraje descarado” acusó el coordinador de la bancada, Armando Zertuche Zuani.

“Con la falsa promesa de “los vientos de cambio”, engañaste a las y los tamaulipecos, quienes te otorgaron su confianza. Sin embargo, hoy, casi seis años después, vemos con tristeza que diriges un régimen totalmente corrupto, soberbio y falto de empatía con el pueblo” añadieron, en medio de gritos de “Es un honor estar con Obrador”.

Zertuche recordó que la federación le entregó siempre a Tamaulipas incrementos presupuestales, pero se desconoce en qué se invirtieron o se gastaron.

Recriminó al mandatario la compra de 156 millones de pesos en despensas, “las cuales destinas a tus correligionarios en lugar de hacerlo a las familias que más lo necesitan”.

Los morenistas aseguraron que el gobernador gastó en 2021, 679 millones en imagen y publicidad, y en los seis años de su administración la cifra llega a los 2,847 millones de pesos.

“Los anteriores recursos alcanzarían para más de 7 mil tratamientos de niños con cáncer” señalaron.

Negaron que las carreteras de Tamaulipas sean las más seguras del país, porque las desapariciones de personas y el robo siguen latentes.

“Más de 6,146 desapariciones de personas son serios dolores y realidades que laceran a las familias de Tamaulipas” indicaron.

De la Policía Estatal aseguraron que, es de las menos capacitadas y más corruptas.