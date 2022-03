Américo esta firme como candidato: Govea

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

La candidatura de Américo Villarreal Anaya, está firme , porque la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), con respecto al medio de impugnación interpuesto por Maki Ortiz Dominguez, fue solamente para anular la resolución de los magistrados electorales de Tamaulipas, informó Eduardo Govea.

En conferencia de prensa , el representante de Morena ante el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), detalló el contenido de la sentencia emitida este miércoles por el TEPJF.

“La decisión de la Sala Superior , respecto del medio de impugnación resuelto, revoca una decisión primigenia del tribunal electoral del estado, pero no revoca el registro de candidatura” explicó.

Y añadió: “No afecta la ruta que sigue Morena en el proceso electoral de cara a las campañas. Tenemos segura la firmeza del registro de Américo. Esta certeza, es básicamente de orden jurídico”.

Considero que era necesario aclarar los hechos porque se ha difundido información que distorsiona la realidad jurídica.

Precisó que, el fallo de la Sala Superior únicamente es para que el Tribunal local, haga una revisión integral de los agravios expuestos por la quejosa, y emita una nueva sentencia en un plazo de tres días.

La nueva sentencia podría ser, incluso, en el mismo sentido que la anulada esté día.

Fue insistente en que , el registro de Villarreal Anaya, como precandidato, es firme, porque no anula, no revoca ni echa por tierra jurídicamente su postulación.

Por su parte, el delegado nacional de Morena, Ernesto Palacios Cordero, afirmó qué hay certeza sobre la inmovilidad del precandidato.

Reconoció la posibilidad de que atras de la versión difundida sobre una supuesta suspensión temporal de la precandidatura de Américo, tenga como propósito sembrar confusión.

“Vamos muy bien y no dudamos que haya nerviosismo en el otro lado. Es posible que pretendan distorsionar o tratar de generar otra percepción , que no se sostiene en la realidad” indicó.

Confío en que el Tribunal Electoral del Estado resolverá el recurso de impugnación con estricto apego a la ley.