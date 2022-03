Asegura AMLO detención de ‘El Bronco’ no está vinculada con Gobierno federal

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la detención de Jaime Rodríguez “El Bronco”, ex gobernador de Nuevo León y ex candidato presidencial en 2018, no es un asunto que esté vinculado con el Gobierno Federal.

López Obrador pidió a las autoridades del estado de Nuevo León informar sobre las causas que llevaron a la detención de ‘El Bronco’, señalado por presunto desvío de recursos públicos.

“Es un asunto de las autoridades del estado de Nuevo León, yo me enteré ayer cuando lo había detenido. No es nada vinculado con el Gobierno Federal, aclarar esto, se tiene que informar bien sobre las causas; lo que siempre recomiendo es que no se debe de utilizar la ley para venganzas políticas, no se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe de haber impunidad”, expuso.

“Se debe de informar cuáles fueron los motivos, las causas, presentar las pruebas, transparentar todo, y como son asuntos importantes se tiene que informar bien a todos los ciudadanos”, dijo.

Al jefe del Ejecutivo federal no le gustaron las fotos que se filtraron sobre la detención de Rodríguez Calderón, ya que afecta su dignidad y honor.

“Lo que no me gustó, y eso lo digo porque creo que afecta la dignidad de las personas, fueron las fotos que le tomaron, eso no. No es un asunto jurídico, es un asunto que tiene que ver con el honor y la dignidad. Eso no se debe de permitir, no me gustaron las fotos y ojalá que no vuelva a suceder”, refirió.

El ex gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” (2015-2021), fue detenido el pasado martes por el supuesto desvío de recursos públicos en un caso de 2018.

Su detención se llevó a cabo por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales con apoyo operativo de personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con oficiales de Fuerza Civil.

Fue arrestado cuando salía de un rancho en el municipio de General Terán, y fue trasladado al penal de Apodaca, donde fue presentado ante el Ministerio Público para informarle sobre los cargos en su contra.

Con información de: lopezdoriga.com