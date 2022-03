Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Diego López Bernal/Isidro Zúñiga

Operadores de unidades de transporte de carga denunciaron a la redacción de El Diario MX esta tarde que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), del Gobierno federal, implementó un sorpresivo operativo de revisión de documentos, lo que ha entorpecido la circulación en la carretera de Ciudad Victoria a Monterrey.

Los denunciantes aseguraron que ya se encontraban varios tráileres detenidos a las orillas de la carretera en el tramo comprendido del negocio conocido como carnitas “El Atorón” al poblado El Barretal, pues fueron alertados de este operativo y temen enfrentar multas excesivas al no contar con toda la documentación en regla.

“Estamos en un operativo que se llama pesas y medidas, es una camioneta blanca de la SCT; ahorita hay ya muchos de mis compañeros orillados porque no te pueden infraccionar circulando; muchos de nosotros ya abrimos los cofres como si estuviéramos descompuestos pues nos están orillando como las borregas, para que nos movamos a fuerzas”, señaló uno de los operadores quejosos a este medio.

“Ahorita ya me voy; mi empresa pagó 30 mil pesos, pero querían 50 mil, claro que veníamos mal, hay que reconocer, por falta de tarjeta de circulación, pero es una injusticia lo que se está haciendo aquí, en la carretera de Victoria a El Barretal, según que el cambio en México, que va a cambiar, pero no”, señaló el chofer para terminar.

El Diario MX comparte esta información por si nuestros lectores planean circular por el tramo carretero en mención tomen sus precauciones, pues al estar detenidos varias unidades pesadas en los acotamientos representan un riesgo mayor que puede causar algún percance vehicular.