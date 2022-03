Espontáneo se amarra a la portería en Everton vs. Newcastle

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Durante el partido de Premier League entre Everton y Newcastle United, un espontáneo invadió la cancha del Goodison Park con el propósito de protestar en contra del petróleo y los hidrocarburos. Sin embargo, el individuo decidió atar su cuello al poste de la portería.

El partido entre Toffees y Urracas se vio interrumpido al minuto 49 del segundo tiempo debido a que dicho espontáneo optó por utilizar la portería como medio de protesta ante las recientes medidas anunciadas por parte del Reino Unido.

En las respectivas medidas establecen que tendrán una mayor participación en futuras inversiones de combustibles fósiles. Uno de los principales medios de protesta fue la camiseta que el individuo utilizó donde se podía leer la leyenda: “Stop Oil (Alto al petróleo)”.

La playera que utilizó también contenía diferentes enlaces a páginas web que decían: “We have no future (no tenemos futuro)”.

Después de varios minutos, el personal de seguridad del estadio, lograron liberar al joven que también se resistió al ser detenido.

El partido disputado entre la escuadra de Frank Lampard y los dirigidos por Eddie Howe, terminó con una victoria a favor del Everton, con gol del nigeriano, Alex Iwobi. El mediocampista Allan fue expulsado al minuto 83 del partido de Premier League.