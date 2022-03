Se registra incendio forestal en la Reserva de la Biósfera del Cielo

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Sin descartar que pudiera haber sido ocasionado por turistas o aficionados al senderismo, el director de Protección Civil de Gobierno del Estado Pedro Granados Ramírez confirmó que desde el día de ayer se registra un incendio forestal en el área de la Reserva de la Biósfera del Cielo.

“Es cerca de La Joya, es en el área de la reserva, el incendio es del día de ayer apenas, no de hace tres días”.

“Ayer como a las 3:00 de la tarde tuvimos noticias del incipiente incendio, desde ayer se subió con gente para iniciar el combate, el día de hoy se incorporaron otras pocas más y mañana llega Conafor”.

Señaló que este jueves trabajaron aproximadamente 19 gentes “incluyendo algunos ahí del ejido, ranchos, voluntarios y la brigada de Protección Civil de Gobierno del Estado”.

Granados Ramírez señaló que en el combate al fuego apoyaron elementos de Protección Civil del municipio de Mante, Gómez Farías “y van para allá los de Ocampo”.

Tras recordar que mañana llega personal de Conafor para el combate al incendio, el Director de PC en el estado informó que el fuego es superficial, consumiendo principalmente hojarasca.

Lo complicado dijo, es cuando el incendio se torna subterráneo; “porque hay mucha piedra por ahí, es lo que me comentan que están trabajando”.

Señaló que las labores de combate al fuego se suspenden al caer la tarde previo al anochecer, para reanudar actividades a las 6:00 de la mañana.

Descartó el uso del helicóptero de Protección Civil de Gobierno del Estado ya es que el terreno no es propicio.

“Ya me estarán haciendo una valoración, si se baja hacia una parte de llano a la mejor ahí sí podría habilitarse”.

Al mencionar que “todos los incendios son complicados, mencionó que el siniestro que se registra desde el día de ayer en el área del Cielo pudiera haber sido ocasionado por factor humano.

“Las causas a veces son naturales, pero yo creo que en esta ocasión al no haber ahorita situación de rayos que hubiera alguna descarga eléctrica pudieran ser los mismos ejidatarios, alguna quema de basura, alguna fogata que no hayan apagado”.

“Y no se descarta que turistas porque eso es una zona que suben y bajan todo el tiempo gente a pasear que tire una colilla o que prendan una fogata y que no la apaguen bien, entonces no se descarta, seguramente fue causa humana”, concluyó.