Trieltam alarga fallo sobre impugnación de candidatura común, denuncia PT

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

El Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam), está retrasando deliberadamente su fallo sobre la impugnación a la candidatura común que el PT tiene con Morena y el PVEM, en la persona de Américo Villarreal Anaya.

“Ya pasó una semana más y el Tribunal Electoral no actúa con prontitud. No resuelve. Quiere mantenernos en entredicho”, se quejó el comisionado político del Partido del Trabajo (PT), Arcenio Ortega Lozano.

Acusó al órgano jurisdiccional de querer distraer a los partidos unidos en la coalición.

“Pero no nos van a distraer. Vamos a realizar una campaña de altura y vamos a lograr nuestro triunfo en esta contienda electoral. Estamos listos para la campaña” indicó.

Es la segunda semana consecutiva que el también exdiputado local arremete contra el Trieltam por su lentitud en la resolución de la impugnación.

Reiteró que los magistrados electorales muestran una rara lentitud para resolver el recurso porque quieren llevar la sentencia hasta el último minuto.