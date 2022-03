Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunció que habrá taxi aéreo para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), para “quienes tienen recursos” económicos.

“Aprovecho para anunciarlo va a haber viajes para los que tienen recursos, desde Polanco hasta el aeropuerto, en helicóptero, taxi aéreo, casi los van a bajar en sus departamentos. Son concesiones particulares”, informó en desde Minatitlán, Veracruz.

El jefe del Ejecutivo federal reveló que algunas concesionarias solicitaron a las autoridades que se le permita realizar este tipo de servicios de taxi aéreo.

López Obrador calificó las obras del AIFA, las cuales serán inauguradas el próximo lunes 21 de marzo, como magnas y extraordinarias.

Reveló que solo entre el 30% y 40% de los mexicanos tienen los recursos económicos para trasladarse en avión.

“Desgraciadamente no todos podemos viajar en avión no todos los mexicanos no sé, pero yo creo que pueden viajar en avión el 30 o el 40 por ciento de la población, digo para ubicarnos, porque la mayor parte de la gente que tiene que trasladarse lo hace en camión, lo hace por tierra, donde les resulte más barato”, refirió.

El Presidente de México afirmó que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles beneficiará a mucha gente.

“Va a beneficiar a mucha gente no solo a los que viven en las Lomas sino también a los que viven en Ecatepec y a los que viven en la Gustavo A. Madero, y a los que viven en Pachuca, en Huehuetoca, que son millones, porque estamos pensando como trabajarlo si vivimos en Santa Fe o en las Lomas, pero si vivimos en Gustavo A. Madero o Ecatepec nos queda más cerca que el actual aeropuerto”, dijo.

Con información de: noticieros.televisa.com