Cineteca Tamaulipas recibirá cine migrante

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El Diario Mx.-

La Cineteca Tamaulipas del Centro Cultural recibirá del 22 al 27 de marzo la segunda edición de la Semana de Cine Migrante, en donde se exhibirán diversos filmes que retratan la perspectiva del ser migrante, con la finalidad de crear conciencia y empatía con quienes deciden dejar nuestro país y cruzar las fronteras.

La cinta con la que iniciará esta Semana del Cine es “Fandango at the Wall”. El filme dirigido por Varda Bar-Kar narra cómo, después de un inspirador viaje, Arturo y su orquesta se unen a los maestros del son jarocho en la frontera entre Estados Unidos y México para un festival de música y danza llamado Fandango Fronterizo.

El 23 de marzo se proyectará “Mexicans in the Modwest/Mexican Youth in the Midwest”, ese mismo día también se exhibirá “Los mexicanos en el Paraguay”. El día 24 se podrá ver “Cuaco”, filmada en 2019 y que cuenta la historia de Horacio, un inmigrante mexicano que decide regresar a su hogar por la misma ruta que tomó para cruzar la frontera.

El filme “Camazot” de Raúl Dorantes se proyectará el 25 de marzo y para el día 26 tocará el turno a “Missing in Brooks Conutry”; esa misma fecha se verá “Oaxacalifornia: El regreso”, en donde muestran un retrato íntimo de tres generaciones de una familia mexicoamericana en California.

La película que cerrará el ciclo es dirigida por Ana Torres y se exhibirá el 27 de marzo, se trata de “Gloria in the Domine”. Esta es la historia real de Gloria, una joven buscando amor y aceptación en un país extranjero con una cultura de intolerancia y odio.