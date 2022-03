Discursos inolvidables de los Premios Oscar

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

LOS ÁNGELES, EU., marzo 17 (Agencias).-

La gala de premiación de los Oscar 2022 está muy cercana, dentro de este evento se viven diversos momentos importantes, y uno de los más emocionantes es cuando los actores, directores y artistas suben al escenario para recibir alguno de los galardones dorados.

Dentro de esta entrega de premios hemos tenido algunas de las declaraciones más emotivas y polémicas. Actores, actrices, directores… Son varios los que han aprovechado el recibimiento de la estatuilla no solo para dar un agradecimiento genérico, sino también para lanzar un mensaje relevante.

Entrando en la cuenta regresiva de los Oscar de este año, hemos decidido recordar algunos de los discursos de aceptación más memorables en la historia de los premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

MARLON BRANDO Y SACHEEN LITTLEFEATHER EN 1972

Para muchos, este debe ser el discurso de aceptación más recordado de todos los tiempos en la historia de los Oscar. El escenario era inmejorable y Marlon Brando había ganado la estatuilla a Mejor Actor por su aparición en “El Padrino”, la película que volvió a impulsar su carrera luego de varios años.

Sin embargo, Brando prefirió no asistir y en su lugar envió a una mujer llamada Sacheen Littlefeather, de origen nativo apache y presidenta del National Native American Affirmative Image Committee. Y es que el actor se negó a recibir la estatuilla como una protesta contra la industria cinematográfica por la imagen con la que regularmente se representaba a los pueblos indígenas de Estados Unidos.

“La comunidad cinematográfica ha sido tan responsable como cualquiera por degradar al indio y burlarse de su carácter, describiéndolo como salvaje, hostil y malvado”, escribió Brando en uno de los fragmentos de la carta que leyó Littlefeather ante todos los presentes y para millones de personas que estaban viendo la transmisión de la gala desde sus casas.

HALLE BERRY EN 2002

Posiblemente, uno de los discursos de aceptación más emotivos del nuevo milenio. El “speech” que se escuchó en esa ocasión toma otra dimensión cuando la icónica Halle Berry tomó la palabra luego de ganar la estatuilla a Mejor Actriz por su actuación en “Monster’s Ball”. No era un momento menor: ella se convertía en la primera mujer afroamericana en ganar el premio a Mejor Actriz en los Oscar.

“Este momento es mucho más grande que yo. Este momento es para Dorothy Dandridge, Lena Horne, Diahann Carroll. Es para las mujeres que están a mi lado, Jada Pinkett, Angela Bassett, Vivica Fox. Y es para cada mujer de color sin nombre y sin rostro que ahora tiene una oportunidad porque esta puerta se ha abierto esta noche”, comentó.

ROBERTO BENIGNI EN 1999

“La vida es bella” es ciertamente una de las películas más emotivas jamás realizadas y en 1999, se llevó con todo merecimiento el premio Oscar a la Mejor Película Extranjera. Pero más allá del discurso de aceptación, muchos recuerdan la curiosa reacción del director y protagonista Roberto Beningni, quien no dudó en desbordar su emoción bajando a recibir el premio caminando sobre las butacas de los asistentes.

“No soy capaz de expresar toda mi gratitud, porque ahora mi cuerpo está en tumulto porque es un momento colosal de alegría, entonces todo está realmente de una manera que no puedo expresar. ¡Quisiera ser Júpiter! Y secuestrar a todos y acostarme en el firmamento haciéndoles el amor a todos, porque no sé cómo expresarme”, dijo Roberto.

SALLY FIELD EN LOS OSCAR DE 1984

Pueden creerlo o no, pero parece que ganar un segundo Oscar es quizá más significativo que el primero. O bueno, al menos así lo expresó Sally Field en la entrega de 1984 cuando recibió el premio a Mejor Actriz por la película “Places in the Heart”. Claro que ganar una estatuilla alegraría a cualquiera, pero estamos seguros que muy pocos en realidad han puesto una sonrisa tan brillante como la de Field en aquella ceremonia.

“Esto significa mucho más para mí esta vez, no sé por qué. Creo que la primera vez apenas lo sentí porque era todo tan nuevo. No he tenido una carrera ortodoxa y he querido más que nada tener su respeto. La primera vez no lo sentí, pero esta vez lo siento”, mencionó Sally con una voz casi a punto de quebrarse por el llanto de la emoción.

HEATH LEDGER EN LA CEREMONIA DEL 2009

Es seguro decir que la interpretación de Heath Ledger como el Joker en “The Dark Knight” es sin duda una de las mejores actuaciones del cine de superhéroes de la historia, así como del personaje a lo largo del tiempo y sus diferentes encarnaciones. Para muchos, el propio Heath incluso opacó a los demás miembros del reparto con aquella actuación.

Desafortunadamente, Ledger falleció poco después de que se estrenó la cinta y no fue capaz de ver el alcance o el éxito que había logrado con su trabajo. En la ceremonia de los Oscar del 2009 se premió la actuación de Heath como Mejor Actor de Reparto y, en su honor, su familia recibió la estatuilla.

“Heath, ambos sabíamos que lo que habías creado en ‘Joker’ era extraordinariamente especial e incluso habíamos hablado de estar aquí ese mismo día. Realmente desearíamos que lo fueras, pero aceptamos con orgullo este premio en nombre de tu hermosa (hija) Matilda”, expresó la hermana del actor durante la emotiva gala de ese año.