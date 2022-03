Son “tiempos de tramposos”: Lorenzo Córdova

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, manifestó que se viven tiempos de polarización y de tramposos.

En el panel ‘Reforma Política y Calidad de la Democracia‘, Lorenzo Córdova indicó que se vive una “polarización que separa de forma tajante, intolerante y simplista, entre amigos y enemigos”, alertó que es un “caldo de cultivo para que germinen pulsiones autoritarias”.

“Quien viola las reglas no solo hace trampa, no solamente comete un fraude, también erosiona las bases de la convivencia democracia, y lamentablemente hoy son tiempos recios, tiempos de tramposos, tiempo de antidemócratas que ponen en riesgo la democracia, tiempo de quienes se beneficiaron de esas reglas y hoy no están dispuestos a cumplirlas”, expresó Lorenzo Córdova.

Señaló que asumir y respetar las reglas del juego es parte del Estado de Derecho.

Anteriormente había denunciado que exitían servidores públicos que no están respetando las restricciones de la veda electoral impuesta por la revocación de mandato.

Con información de: lopezdoriga.com