Karim Benzema se perderá el Clásico español frente al FC Barcelona

Karim Benzema, delantero centro del Real Madrid no podrá estar presente en el Clásico español cuando los Merengues se enfrenten al FC Barcelona. El Gato es el máximo goleador de LaLiga y un serio candidato al próximo Balón de Oro y FIFA The Best.

Karim Benzema tuvo que pedir el cambio el pasado lunes durante la parte final del partido entre el Mallorca y el Real Madrid.

El francés se retiró debido a problemas musculares y sus sensaciones a la postre del partido no eran negativas, como lo declaró al diario Marca. Incuso, las pruebas que realizó en Valdebebas, tuvieron un resultado positivo, sin embargo, no se tenía certeza de que el entrenador, Carlo Ancelotti, pudiera contar con él de cara al Clásico.

Finalmente, este sábado, KB9 no se ha sentido lo suficientemente bien y no salió al césped como el resto de sus compañeros. Consecuentemente, como lo informó el Director Técnico del Real Madrid, tampoco podrá estar disponible para la fecha FIFA con Francia, en los próximos duelos amistosos ante Costa de Marfil y Sudáfrica, respectivamente.

Lo cual no sólo complica a la escuadra blanca, sino también al cuadro de los Galos. Karim Benzema no sólo marcó un hat-trick durante la eliminatoria de UEFA Champions League ante el PSG.

Sino que ha sumado 22 goles en 25 partidos que ha disputado en LaLiga. Del mismo modo, ha brindado 11 asistencias y deja la puerta abierta para que Luka Jovic o Mariano Díaz marquen la diferencia.