Nueva normalidad en las escuelas

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Ana Medina

Después de dos años el momento ha llegado, el COVID ha desaparecido y hay que volver a la normalidad. Como si nada. Con medidas sanitarias, pero en carácter de opcional, con asistencia completa en TODAS las escuelas de educación básica, y en casos de escuelas públicas ni siquiera es necesario el distintivo de escuela segura.

Sí, así como acaban de leer.

Nuestras distinguidas autoridades educativas y de salud han decidido que ya no es necesaria la sana distancia en escuelas de educación básica; que los niños no estén vacunados no es importante, porque al parecer ellos no se enferman.

El día 16 se publicó un comunicado donde se determinó, según la UNICEF, la urgente necesidad de la presencia de los estudiantes en el contexto escolar, para asegurar la continuidad de los aprendizajes y nivelación académica. “Dicen” que los niños y jóvenes necesitan convivir, participar en clase, socializar, trabajar en equipos para favorecer el desarrollo socioemocional.

Desde esta perspectiva, el rezago educativo es culpa de la falta de convivencia de los alumnos entre sí. Claro que no tiene nada que ver con una pandemia mundial, padres sin trabajo y sin motivación por el aprendizaje de sus hijos y cantidades industriales de dificultades en los contextos tan variados de nuestras escuelas. Ni se les ocurra opinar lo contrario.

Definitivamente la necesidad de estancia de los alumnos en la escuela no tiene nada que ver con la época electoral que está a la vuelta de la esquina, sino con el proceso de evaluación formativa y el seguimiento del trabajo diario del alumno para evitar la fragmentación del conocimiento. Como si el docente no tuviera meses fragmentándose para subsanar las necesidades de sus alumnos con recursos propios y sin apoyos claros.

La verdad es que, desde la perspectiva docente, volver a la normalidad en las escuelas con el cien por ciento de asistencia de los alumnos disminuye la carga de trabajo. Al parecer vamos a dejar de duplicar la chamba colegas y por eso hay que estar muy felices.

Hay que reconocer que con la descarga administrativa (los alumnos no trabajan, pero los docentes sí, así que no es mega puente, aunque algunos medios digan lo contrario) y el día feriado ahora sí nos avisaron con tiempo y el comunicado informó a la estructura educativa como debe ser. Bravo para ellos.

La fecha en que se regularizan las jornadas escolares con grupos completos no viene en el comunicado, pero de acuerdo a los enlaces se estableció el martes 22. Entre las indicaciones: se abren los desayunadores escolares (asumiendo que tienen), se siguen cumpliendo los protocolos de seguridad (con recursos de cada escuela porque ni crean que nos van a mandar) y diariamente se llenará la información de la plataforma SIEE con las incidencias de cada escuela (aunque no entiendo ¿para qué?). Por último, si hay un brote solo bastan siete días y al volver no será necesaria prueba negativa de COVID.

La ironía es que si nunca hemos podido controlar la pediculosis (epidemia de piojos) en las escuelas, quién les dijo que podemos regresar al cien por ciento de asistencia con niños sin vacunar y padres que olvidan los cubrebocas en el coche. Aunque también se vaya a disminuir el uso de este.

Por otro lado, la UAT y algunas otras instituciones de educación superior públicas y privadas han anunciado que el semestre terminará de manera escalonada (quiere decir que los grupos están trabajando en partes para mantener la sana distancia) con horarios o grupos reducidos para prevenir el riesgo de contagio. E insisto, sus alumnos ya están vacunados.

No se confundan, no es burla (bueno un poco sí), estamos a favor del regreso a clases. Pero la verdad es que la SET sigue sacando instrucciones al vapor sin tomar en cuenta la situación real de los diferentes contextos de las instituciones.

Uno creería que después de meses ya habrían tenido tiempo de sacar protocolos de regreso a clases claros y específicos o por nivel educativo o por zona, o ya de mínimo dejar que la autonomía de gestión designe el protocolo a seguir por cada escuela.

Al final todos tenemos el mismo objetivo… ¿o no?