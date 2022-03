Impulsa diputada creación de contralorías de género

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Para prevenir la violencia de género y sexual de las mujeres que trabajan en el servicio público de Tamaulipas, la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Al exponer los motivos de la acción legislativa, la diputada, Alejandra Cárdenas Castillejos, explicó que con las modificaciones legales se busca “perfeccionar y alinear las disposiciones normativas que constituyan una piedra angular en la lucha y concientización de la no violencia en contra de la mujer, especialmente de las servidores públicos”.

“En ocasiones, muchas mujeres temen alzar la voz, tienen miedo de ser juzgadas socialmente, en el caso de las mujeres servidores públicos, temen perder su empleo, tienen incertidumbre de su futuro económico, incluso ello se agrava cuando son madres solteras. En Tamaulipas, no se debe permitir que este mal continúe, al menos, no debe de ser tolerada por los Gobiernos, por ello, es necesaria una armonización de la legislación local con los dictados de las normas internacionales en materia de derechos humanos…” refirió.

Así, Cárdenas propone imponer como obligación de la Contraloría y los órganos de control interno, implementar mecanismos y programas para prevenir comportamientos que afecten, ofendan, lastimen, hostiguen sexual o laboralmente, o violenten los derechos de las burócratas hacia dentro de la institución en que laboran.

Deberá facilitarse la denuncia de las mujeres que se sientan agredidas o violentadas.

Los titulares estarán obligados a dar aviso de inmediato a los órganos de control interno de cualquier caso que lastime, ofenda , afecte, hostigue sexual o laboralmente a una burócrata.

En el numeral 57 Bis, se establecerá que, incurrirá en abuso de funciones en contra de las mujeres, el servidor público que cometa actos contra los derechos de las mujeres, en cualquiera de las modalidades establecidas en la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres del estado de Tamaulipas.