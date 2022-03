Auto Tesla ‘vuela’ y choca contra carro estacionado

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

A través de YouTube se compartió un video que muestra el momento en que el conductor de un automóvil Tesla sale de un punto sobre una avenida, acelera e incluso, por la velocidad, se impulsa unos cuantos metros.

Pero el final no era como se esperaba y el auto, al ir descendiendo, golpea la carrocería con el asfalto y choca contra otro vehículo que se encontraba estacionado en la calle.

Los hechos ocurrieron en la cuadra 1900 de Baxter Street, ubicada cerca de la intersección de Lemoyne St, en Echo Park, California.

El Tesla al parecer se estrelló contra varios botes de basura hasta chocar contra un Subaru estacionado. El video fue compartido en el canal del usuario Alex choi, en el que se asegura que nadie resultó herido, pero a la vez advierte a las personas que no intenten tales actos.

“Me alegra decir que, afortunadamente, nadie resultó herido. Yo no era el que conducía. Un movimiento en falso y muchas personas podrían haber muerto. Por favor, no intente esto en casa. No tenía idea de que este tipo iba a saltar su Tesla, inmediatamente después de que apareciera. No apruebo el comportamiento imprudente que pone en peligro la vida de los demás. Todo el mundo tiene suerte de estar vivo. Deje que este video sirva como una lección de aprendizaje, y espero que todos los afectados por esto reciban su forma de justicia”.

Con información de: milenio.com