Técnico mexicano es baleado en Georgia

El director técnico mexicano Guillermo de la Fuente fue baleado en Georgia, Estados Unidos, mientras caminaba junto a su pareja.

Los hechos se suscitaron en la ciudad de Tiflis cuando el pasado 20 de marzo en punto de las 18:30 horas el estratega fue víctima de una bala perdida, la cual impactó contra él luego de que un hombre comenzara a accionar su pistola.

Afortunadamente para el técnico, una doctora transitaba por esa calle, y fue ella quien se encargó de brindarle atención médica inmediata para después ser trasladado al hospital New Hospitals en donde requirió de una cirugía, la cual no fue gratuita, pues se tuvo que desembolsar una cantidad cercana a los 40 mil pesos mexicanos.

“Estaba caminando con mi novia y escuché a un hombre de 40 años gritando en la calle, sonaba muy furioso. Vi a un grupo de mujeres asustadas caminando hacia nosotros. En ese instante vi al hombre y me vio, como a 10 o 15 metros de distancia. Entonces le dije a mi novia que empezáramos a caminar en la dirección opuesta para no encontrarnos con él. Pero dos pasos más adelante escuché un balazo muy fuerte, me había disparado en la pierna derecha. Grité pidiendo ayuda, me ayudó una doctora que pasaba por ahí. Llegaron la policía y la ambulancia después. Había mucha gente que miraba todo. Me tuvieron que operar en el hospital, tenía una fractura en el fémur, la bala me había traspasado. Estaré uno o dos meses en recuperación. La policía ya atrapó al hombre que me disparó”, reveló en entrevista para el portal Bolavip.

Con información de: telediario.mx