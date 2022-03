Detienen bioserie ‘ilegal’ sobre ‘Chente’

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 21 (Agencias)

El pasado jueves 19 de marzo, los abogados de la Dinastía Fernández emitieron un comunicado en donde indicaron que la pelea legal entre la familia del Charro de Huentitán y Televisa continúa, pero le otorgaron a la viuda del cantante tres suspensiones en contra de la televisora que produce la serie.

De esta manera, la señora Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Doña Cuquita, “tiene el efecto de velar para que no se sigan invadiendo los derechos de autor y marcarios de Vicente Fernández, evitando competencia desleal con motivo de la ilegal bioserie” transmitida a través de Televisa-Univisión bajo el nombre “El último rey”.

De esta manera, también estarían surtiendo efecto las medidas impuestas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en contra de la empresa, que ordenan dejar de transmitir inmediatamente la dicha producción. “Se concede la suspensión provisional para el efecto de que el IMPI no lleve a cabo el levantamiento de las medidas provisionales”, se lee.

Además, los representantes legales de la familia de Fernández destacan que a pesar de las medidas impuestas, la empresa productora y otras compañías pertenecientes al mismo grupo las han desafiado sin importarles que fueron notificados; después de esta notificación la televisora no dio indicios de transmitir el capítulo de este 22 de marzo.

Previo al estreno, Doña Cuquita dejó bien clara su postura sobre la bioserie de Televisa y expuso sus intenciones de evitar su transmisión: “Estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita. Vicente se fue, pero creo hay gente que está abusando de su nombre. Hicieron una serie desde octubre. La sacarán al aire ahora que ya no está él”.

Pero no sólo eso, la viuda del cantante también se lanzó contra el Pablo Montero, asegurando que no era el actor indicado para representar a su fallecido esposo, las palabras de Doña Cuquita llegaron a oídos de Montero, quien no pudo contenerse y rompió en llanto y envió un mensaje a quien aseguró “siempre le voy a tener cariño”.