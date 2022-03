“Truenan” padres contra Cbtis 24 por modalidad en clases

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Redacción

Mientras que en la mayoría de las escuelas del estado las clases presenciales ya se normalizaron, en el Cbtis 24 la decisión fue dividir a la población estudiantil en dos, para impartirles clases cada semana.

El hecho tiene indignados y enojados a muchos padres de familia, porque consideran que afecta la enseñanza de sus hijos.

“Entendemos que todavía quieran mantener las precauciones por el tema de la pandemia, y que prefieran esperarse a normalizar las clases presenciales, pero que solo les quieran dar clases una semana si y otra no, es irresponsable y carece de toda lógica”, dijo molesta Margarita de la Rosa, madre de una alumna del segundo semestre.

Narró que, cuando les informaron de la modalidad a seguir, supusieron que aquellos alumnos a quienes no correspondiera acudir a clases presenciales, recibirían educación en línea.

“Pero no. Simplemente les dijeron que tendrían que esperar a que les tocara acudir al salón de clases. Es algo absurdo” mencionó.

Otro padre de familia consideró que, es una “chiflazón” de los directivos del Cbtis y los maestros no querer dar clases presenciales de forma generalizada, porque los contagios decrecieron a su más bajo nivel desde que inició la pandemia, y casi todos están vacunados.

Pedro Perales Martínez hizo un llamado urgente a las secretarías de educación de los gobiernos federal y estatal, y a la dirección general de educación tecnológica e industrial, a que actúen de inmediato ante lo que consideraron una grave irregularidad que atenta contra el derecho humano a la educación.

“Prácticamente todas las escuelas de educación básica, desde jardines de niños, primarias y secundarias, están de regreso a clases presenciales, por lo que no es posible que este Cbtis este optando por esa modalidad” acusó Isidoro Castillo, padre de un estudiante de tercer semestre.