Después de 67 años de historia, la Arena Coliseo de Monterrey vivirá su última función de lucha libre, ya que este recinto sería demolido, dejando la batuta a la terraza sultán como la nueva casa del pancracio.

Será este domingo 27 de marzo que se realice la función del adiós, con un gran cartel; aunque el director general de KAOZ, Alonso Botello, espera que sea tanto el éxito este fin de semana, que se decida cancelar ese plan de cerrar para siempre la emblemática arena del Norte del País.

“Ellos van a cerrar la última función de la Coliseo, casi todos los boletos vendidos; queremos llenar la arena, es lo que merece. Estamos esperando como siete mil personas”. “Afectó la pandemia, la economía, además afectó las administraciones pasadas, no había limpieza… pero aún queda una velita, si no la derrumban en la fecha que me dijeron, a ver si logramos rescatar algo, pediré y rogaré”, dijo Alonso Botello, director general de KAOZ para mediotiempo.

