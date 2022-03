Anuncian Poncho de Nigris y Marcela Mistral nacimiento de su bebé

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El conductor Poncho de Nigris y Marcela Mistral dieron la bienvenida al nuevo integrante de su hogar la noche del pasado miércoles. Tras una dulce espera, la pareja anunció el nacimiento de Antonio, su tercer hijo, con un emotivo video que grabaron desde el hospital minutos después de la esposa del influencer diera a luz.

La mañana del 23 de marzo el conductor -conocido por su participación en Big Brother- había dado a conocer a través de sus historias de Instagram que Marcela Mistral estaba a unas horas de entrar en labor de parto. Los famosos decidieron llamar a su hijo Antonio como el reconocido futbolista -hermano de De Nigris- que murió en 2009 a los 31 años.

De Nigris dijo estar muy emocionado de poder presenciar el nacimiento de su tercer bebé: “Buenos días a todos, es hoy, es hoy. Hoy nace Toñito y estamos bien emocionados”, comentó.

Tras estar una tarde con sus dos hijos mayores, Isabella y Alfonso, el influencer regresó a casa en donde Marcela Mistral lo esperaba para partir al hospital. Horas más tarde el matrimonio celebró la llegada de Antonio.

El también actor compartió cada momento en sus redes sociales, donde también publicó un video en el que se observa a su esposa en la cama de un hospital con su bebé en brazos.

“Habemus Antonio de Nigris. Gracias a la vida por este regalo de Dios. Lo mejor que se puede sentir en esta vida. La herencia de Dios”, escribió en Instagram.

El conductor mostró una camisa rosa en la que habían puesto las huellas de los pies de sus tres pequeños, una prenda que piensa enmarcar.

También agradeció a sus seguidores por estar al pendiente y expresó lo feliz que está.

“Gracias a todos por sus comentarios. Todo salió perfecto, Toñito está hermoso, así como me lo imaginé así es. Ya después se lo vamos a presentar. Estoy bien emocionado, bien contento, ya se me pasó esa adrenalina que tuvo todo el día, me levanté bien temprano”, dijo en sus historias.

Con información de: milenio.com

Instagram will load in the frontend.