El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió de nueva cuenta contra los famosos criticaron la obra del Tren Maya, considerada como prioritaria por el Gobierno de la Cuarta Transformación, de los cuales aseguró que son sus adversarios y que están completamente desinformados sobre el tema.

“Existe también la deshonestidad en artistas, en científicos, intelectuales y es normal. A estos famosos o les pagaron o lo hacen por convicción, porque les molesta mucho lo que sucede en el país, son adversarios nuestros. Algunos muy desinformados, yo creo que todos estaban leyendo (en un telepromter)”, dijo.

A través de sus redes sociales, activistas, actrices, actores y cantantes se pronunciaron mediante un video en contra de las obras del Tren Maya. Entre estos famosos se encuentran Eugenio Derbez, Kate del Castillo, Natalia Lafourcade, Omar Chaparro, Ana Claudia Talancón, Rubén Albarrán, Bárbara Mori y Omar Chaparro, quienes se unieron a la campaña “Selvame Del Tren“.

Esa protesta surgió debido a la modificación del Tramo 5 Sur del tren, mismo que, según aseguran, destruiría el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo y con ellos flora y fauna.

López Obrador apuntó que alguien está detrás de dicha campaña orquestada por artistas y que se hizo viral en redes sociales en los últimos dos días.

“A estos famosos los pusieron a leer, quién sabe quién hizo los textos, quién financió (…), también hay esa posibilidad de que les hayan pagado”, declaró.

El jefe del Ejecutivo federal apunó que no hay deforestación de la selva derivado de la construcción del Tren Maya, y que incluso se están realizando obras a favor de la ecología por esta construcción.

“Estamos sembrando en toda la ruta del Tren Maya 200 mil hectáreas de árboles y ya quedamos con el secretario (de la Sedena) que en los mil 500 km del tren, de lado y lado van a sembrarse hileras de árboles que dan flor, en toda la ruta del tren y se está reforestando. Además, se están creando tres parques naturales, uno precisamente en Tulum”, subrayó.

“Se va a crear el nuevo Uxmal, se va a reforestar, se va a brasear todo para la conservación del medio ambiente, eso a cargo de la Sedena, y se va a ampliar la reserva natural de Calakmul”, agregó.

El mandatario mexicano expuso que los artistas que se manifestaron contra el Tren Maya tienen un pensamiento conservador y que lo hicieron solamente por ganar dinero.

“Estas personas, no quiero ser estricto, no quiero ser radical, no quiero ofenderlos tampoco, pero no siento que tengan vocación verdaderamente ecologista, es más por dinero, porque están en contra de nosotros, tienen un pensamiento conservador. También por fama”, puntualizó.

“Pero siempre es mejor pasar por progresista buena onda, ¿no? Y así engañan. Hay de estos famosos que hacen publicidad, que cobran a empresas que destruyen el medio ambiente, pero al mismo tiempo cuestionan estas obras que son para beneficio de la gente, del pueblo”, señaló.

Con información de: lopezdoriga.com

