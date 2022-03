Banxico acepta disculpas de Obrador por anunciar tasa de interés

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La subgobernadora del Banxico, Irene Espinosa, aceptó las disculpas del presidente López Obrador claramente, por adelantar el anuncio del incremento de la tasa de interés interbancaria este jueves en la mañanera.

“¡Claro! Por supuesto que sí”, dijo Irene Espinosa Cantellano, manifestando que fue una confusión del presidente y no tenía otra intensión.

“Dio un mensaje muy claro en el sentido de que había recibido información que no sabía que todavía no era pública. No hubo ningún tipo de interferencia, mucho menos en las decisiones del banco y creo que eso es lo más importante, asegurar que sigamos teniendo decisiones y posiciones independientes y autónomas”, expresó.

El presidente comento que había recibido la información y pensó que ya se había publicado.

“Recibí la información anoche de que habían tomado la decisión de incrementar la tasa. Pensé que ya se había hecho público, y hoy en la mañana hablé del tema. Reafirmo mi compromiso de respetar la autonomía del Banco de México”, expresó el presidente durante la 85 convención bancaria en Guerrero.

El anuncio durante la mañanera desató las controversias al ser algo inédito.

Con información de: lopezdoriga.com