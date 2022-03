Juan Pablo Medina celebra estar con vida

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (Agencias).-

El actor mexicano Juan Pablo Medina posó, por primera vez, con su prótesis. Esta aparición la realizó después de ocho meses desde que le fue amputada una de sus piernas por complicaciones en su salud derivadas de un infarto.

Desde ese momento, tanto el intérprete como sus allegados se habían mantenido al margen de la situación y sólo trascendieron algunos detalles. Luego de meses en recuperación, Medina concedió una entrevista para la revista GQ, donde abrió su corazón para contar su experiencia de recuperación.

Para empezar, compartió que su rehabilitación comenzó desde que tomó la difícil decisión de perder una pierna para salvar su vida, pues en cuanto notificó al cuerpo médico tuvo contacto con un psiquiatra que lo ayudó a transitar por la situación y habría sido gracias a las pláticas que sostuvo que pudo tomar la amputación desde otra perspectiva.

“Empezamos a hablar de la decisión desde antes de que se hiciera la intervención médica y eso hizo toda la diferencia. Es necesario entenderlo y que los especialistas te apoyen. Es algo muy cabrón, pero pude contar con esa ayuda. Nunca tomé terapia en mi vida y ahora estoy decidido a no dejarla por nada”, declaró para dicho medio.

Tras la intervención quirúrgica, Medina presentó insomnio que poco a poco se fue disipando con descanso y atención médica. El siguiente paso fue encontrar una prótesis adecuada a sus necesidades y para ello contó con la ayuda de su novia, la actriz Paulina Dávila, y con su agente de comunicación, quienes lo apoyaron en todo momento.

“Cuando me dijeron que me iban a amputar, lo primero que me vino a la mente es que mi vida, como la llevaba, se había terminado. Es ahí cuando te preguntas qué vas a hacer y cómo será el cambio. Lo que yo quería era simplemente vivir y a partir de ahí empecé a pensar de manera positiva”, comentó.

Finalmente, el actor confesó que el proceso de adaptación y rehabilitación ha sido más tardado de lo que esperaba, pero confía que con dedicación y paciencia podrá retomar sus planes personales y profesionales; reconoció que ha pasado por altibajos, pero gracias al apoyo de sus seres queridos ha logrado avanzar.

Juan Pablo Medina invitó a sus miles de seguidores de Instagram a leer su experiencia de vida con una publicación donde retomó la portada que hizo para la revista. En la imagen tomada por Ram Martínez se le puede ver recostado sobre el pasto junto a su mascota y portando su prótesis.