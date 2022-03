Lleva historia de feminicidio al papel

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Agencias.-

La escritora tamaulipeca Cristina Rivera Garza fue la ganadora del Premio Mazatlán de Literatura 2022, uno de los reconocimientos literarios más prestigiosos del país. Esta distinción la obtuvo gracias al libro “El invencible verano de Liliana”, donde relata el caso de su hermana, víctima de feminicidio.

A la hora de recibir dicho reconocimiento literario, la tamaulipeca expresó: “El premio lo recibo a nombre propio, pero también a nombre de mi hermana Liliana Rivera Garza, en cuyo honor escribí el libro. Así lo recibí, junto con Liliana: las hermanas Rivera Garza”.

A través de una exhaustiva investigación documental con el archivo personal de Liliana, pero también con entrevistas y testimonios de personas que le fueron cercanas, Cristina reconstruye las últimas semanas de vida de su hermana, mientras exhibe “los vericuetos infinitos de la impunidad” que se vive en el país.

La autora, nacida en Matamoros, indicó que “El invencible verano de Liliana” no busca tanto incidir en la discusión política actual sobre los derechos de la mujer en México, como honrar a su hermana y “poder seguir tan de cerca la voz de Liliana como sea posible. Hay mucha rabia en lo que escribí, hay mucha pesadumbre, pero sobre todo a mí lo que me interesaba era tratar de oírla lo más fidedignamente posible”.

“Lo que el libro pueda ser después, la manera en que pueda o haya incidido en una lucha que no sólo es personal, sino social, como bien lo sabemos, yo creo que eso ya no depende tanto del libro”, expresó Rivera Garza, quien indicó que fue el 16 de julio de 1990 cuando Liliana Rivera Garza, de 20 años de edad y estudiante de Arquitectura, fue asesinada en su departamento en la Ciudad de México por quien aparentemente era su ex pareja.