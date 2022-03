Por ayudar a un accidentado, portero pierde su trabajo

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Un portero fue despedido de su trabajo por haber auxiliado a unos accidentados, en Brasil. No obstante, ahora le llueven las ofertas de trabajo.

Un portero que trabaja en la ciudad de Sao Paulo en Brasil, Juliano Amaro da Silva Paula, fue despedido porque abandonó su puesto de trabajo para salvar a unas personas que habían tenido un accidente automovilístico.

Según algunos medios, el portero estaba cenando en la caseta de vigilancia del edificio en el que trabajaba, cuando escuchó un fuerte ruido alrededor de las 11:30 de la noche. Salió a investigar y descubrió que dos autos se habían chocado en un cruce frente al edificio.

El portero, al notar que uno de los autos se había volcado, decidió ayudar, ya que además cuenta con una capacitación como rescatista.

“Cuando escuché a los niños gritar, me fui de inmediato. Tengo tres hijos así que fue algo automático. todo en lo que podía pensar era en ayudar a esas personas”, dijo Juliano a UOL.

Uno de los autos no presentó lesionados, pero el conductor del otro vehículo quedó atrapado y Juliano no dudó en hacer todo lo posible para salvarle la vida.

“Estaba en una posición muy mala, sobre su propio cuello. Si la ayuda se retrasaba, se vería perjudicado. Entonces, como soy un rescatista, lo puse en una mejor posición para no causarle daño a posibles fracturas en la columna. Estaba inconsciente, sangrando profusamente y aspirando esa sangre”, explicó.

Explicó que esperó hasta que llegó la ambulancia para regresar al edificio. Asegura que siempre estuvo pendiente de los residentes y que sus actos no afectaron en absoluto su trabajo.

Al día siguiente fue despedido por haber dejado su puesto de trabajo. A pesar de sus protestas, no pudo hacer nada para cambiar la decisión.

“Dije: ‘¿Me voy porque salvé a alguien? Hice un juramento de que si no brindo ayuda, estoy cometiendo un delito’. Me sentí enfermo. Tenía vergüenza, pero no cambiaron de opinión”.

El portero parece que no pasará mucho tiempo desempleado. Reveló que ya ha recibido por lo menos cuatro ofertas de trabajo. “Desde que estalló el caso, recibí unas cuatro ofertas de trabajo para el área de seguridad. Una de ellas, incluso, de un lugar donde trabajé antes”.

Con información de: noticieros.televisa.com