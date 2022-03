Bajará de nuevo el gas; otra vez solo centavos, pero bajará

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Diego López Bernal

El gas LP volverá a bajar en Ciudad Victoria este domingo 27 de marzo y la reducción ahora no será tan “irónica” como la de la semana pasada, pues ahora será de tres centavos, y no de uno, en su venta en litros.

Ahora bien, si le sigue causando risa la reducción de tan pocos centavos, tomando en cuenta que el incremento más reciente fue de 77 centavos para comercializarlo en litros y de 1.44 pesos en kilogramos, hay que recordar que esto es autorizado por el Gobierno federal, a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Los nuevos precios que entran en vigor a partir de mañana y que tendrán validez hasta el sábado dos de abril serán de 26.46 pesos por kilogramo y de 14.29 por litro, para su venta en la región 43, que incluye a Ciudad Victoria y 12 municipios más de esta zona de Tamaulipas.

Ahora bien, si quiere verle el lado positivo a esta noticia es que la nueva reducción anunciada este sábado por la CRE es ya la segunda consecutiva, algo que no había sucedido en todo el año.