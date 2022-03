Convoca Américo a abrir la puerta de la transformación en Tamaulipas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Luego de formalizar su registro como candidato a la gubernatura por la coalición “Juntos Hacemos Historia”, el doctor Américo Villarreal Anaya, convocó a los tamaulipecos, “a que entre todos giremos de par en par las puertas de la transformación en nuestro estado”.

En punto de las 16 horas, el morenista acudió a la sede del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), para entregar a los consejeros , encabezados por Juan José Guadalupe Ramos Charre, la documentación que lo acredita como el abanderado de Morena, PT y PVEM.

Lo acompañaron el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado; la presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PVEM, la diputada federal, Karen Castrejón, y Martha Núñez Monreal, representante de Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, además de las dirigencias partidistas en el estado.

Pidió a las autoridades electorales garantizar un proceso justo y libre, para dejar que la ciudadanía decida libremente.

Posteriormente, ante miles de personas reunidas sobre la calle Hidalgo y la avenida 17, Villarreal Anaya, exhortó a la militancia partidista, “a asumir el compromiso de trabajar juntos para que la bandera de la esperanza ondee en el cielo tamaulipeco”.

Arropado por las dirigencias nacional y estatal de los tres partidos, por los alcaldes y legisladores morenistas, el también senador con licencia celebró el tener la posibilidad de encabezar un movimiento social, maduro políticamente.

“Que privilegio estar hoy aquí para formalizar ante la autoridad electoral el honor de convertirme en candidato común por Morena, PT y PVEM” señaló.

Y añadió: “Hoy la esperanza de un futuro mejor se vive en Tamaulipas, como nunca. Veo el futuro de Tamaulipas alejado de la derecha neoliberal. El futuro está en trabajar en armonía con todos los poderes”.

Mientras sus simpatizantes coreaban “es un honor estar con el doctor”, y “si se puede, si se puede, si se puede”, Villarreal refrendó su convicción de conducirse siempre bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

“A estas alturas de mi vida solo aspiro a servir y ser útil a los tamaulipecos, para construir una sociedad mejor en justicia y seguridad. Aspiro también a que la esperanza de hoy, de transformar a Tamaulipas nos movilice y unifique para alcanzar un mejor momento de nuestra historia” indicó.