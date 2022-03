Habrá “Libre 17” más días en semana santa

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Para ofrecer una alternativa de paseo y diversión a visitantes y a los victorenses que decidan pasar el próximo periodo vacacional de Semana Santa en esta Ciudad Capital, el Ayuntamiento de Victoria extenderá por varios días la realización del programa” “Libre 17”.

Fue el secretario de Desarrollo Económico y Turismo del Municipio, Jorge Bello Méndez, quien reveló que “libre 17” se extenderá por lo menos por un par de días.

“Estamos pensando que en Semana Santa se va a activar no sólo el domingo sino unos días más con unas actividades que estamos definiendo en el transcurso de esta semana”.

Aún cuando adelantó que se realizarán actividades para las familias victorenses y visitantes, recalcó que todavía no está definido un programa al respecto.

Cabe señalar que Bello Méndez aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a las diferentes plataformas políticas que participan en el proceso electoral para la renovación de la gubernatura del Estado.

El llamado fue a no “politizar” un espacio que, destacó, ha sido impulsado por la propia ciudadanía.

“Es un espacio que es de la ciudadanía, es un espacio que tenemos que respetar en todos los partidos políticos”.

“Entender cuál es el enfoque que le busca dar el ciudadano, son libres los candidatos de visitarlo pero siempre respetando el espacio de los ciudadanos”, agregó.