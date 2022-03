Si el Tata Martino no tiene salud, que ya se haga a un lado: Piojo Herrera

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Claro y contundente el mensaje de Miguel Herrera a Gerardo Martino luego de que el actual entrenador de la Selección Mexicana no viajó a Honduras para el más reciente partido eliminatorio en el que se ganó por la mínima con un nivel futbolístico que dejó aún más dudas pensando en Qatar 2022.

Justo cuando comienzan a resurgir las versiones de que la continuidad del Tata Martino ni siquiera está garantizada de obtener el boleto directo al Mundial, aparece el Piojo Herrera para opinar de la Selección, a la que ya dirigió en Brasil 2014 y de la que fue echado por un altercado físico con el narrador Christian Martinoli.

“Nos brinca por qué no va a los partidos por cuestión de salud, pero si no tiene salud, se tendría que hacer a un lado, más allá, no sé qué tenga. Si vuela a Argentina, tendría que volar a Honduras”, comentó Miguel Herrera, entrenador de Tigres, en entrevista con ESPN.