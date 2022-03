Declara juez incumplida disculpa pública de Sandra Cuevas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Para el próximo jueves 31 de marzo fijó un juez con sede en el Reclusorio Norte la audiencia en la que definirá el caso que involucra a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

Cuevas llegó a los juzgados alrededor de las 9:00 h de este martes y al salir solo expresó que “estoy impedida para hablar” sobre el proceso legal en su contra.

“Quiero comentarles que sigo confiando en las leyes, sigo confiando en las instituciones y que tengo mucho trabajo y me retiro a la alcaldía”, señaló.

La funcionaria fue denunciada por elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, por los delitos de agresión, robo, abuso de autoridad y discriminación.

Tras ser vinculada a proceso y suspendida de sus funciones como alcaldesa Sandra Cuevas llegó a un acuerdo reparatorio con los policías víctimas.

El juez le instruyó ofrecerles una disculpa pública.

“Quiero que lo entiendan mis vecinos. Me disculpo, pero no reconozco los hechos, me disculpo, pero no reconozco los hechos, me disculpo de corazón, me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos, por este trago amargo”, expuso.

Los afectados interpusieron un recurso de revocación del auto al considerar que la disculpa de Cuevas no cumplió con los lineamientos necesarios.

El juez instruyó a la alcaldesa de la Cuauhtémoc reformular su disculpa pública y emitirla antes de la nueva audiencia del 31 de marzo.

Con información de: lopezdoriga.com