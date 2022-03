Buscarán autoridades mayor presencia en zonas conflictivas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Juan Hernández / El Sol de Tampico.-

Ciudad Madero, Tam. – Luego los hechos registrados en la zona norte de Ciudad Madero, en donde lamentable una joven perdió la vida al salirse de control un asalto a un establecimiento comercial, las autoridades municipales evalúan las zonas conflictivas para poder tener mayor presencia de los cuerpos de Seguridad Pública.

El secretario del ayuntamiento maderense, Juan Antonio Ortega Juárez, señaló que pese a ser un hecho aislado, siempre se roban este tipo de temas dentro de más reuniones de seguridad que sostiene el municipio, estado y federación.

“En las reuniones que tenemos todos con la mesa de seguridad, tocamos todos los temas, tocamos las zonas en donde haya una mayor incidencia delictivas y ahí se toman las decisiones de aumentar e implementar las áreas con seguridad”, externó.

Dijo que en algunas ocasiones, no participa la Guardia Nacional, por la rotación de personal que tienen “algunas veces lo tenemos con la Guardia Nacional otras veces no, porque tienen mucha movilidad de personal y en algunas ocasiones les bajan el número de elementos y a veces no pueden participar, para efecto que se puedan atender este tipo de situaciones”, externó.

Detalló que pese a que en esta temporada, la mayoría de las actividades se concentran en playa Miramar, no se descuidarán otros sectores para evitar que este tipo de situaciones se registren en el municipio de Ciudad Madero.

“No vamos a descuidar el centro de la ciudad, ni las áreas comerciales, para eso ya la próxima semana vamos a tener una reunión con todas las fuerzas de seguridad, para efecto de poder balancear la atención del centro, zonas comerciales, colonias conflictivas y en la playa”, aseveró.

El funcionario municipal dijo que lo ocurrido en la zona norte de la ciudad es un hecho lamentable, por lo cual buscarán mayor presencia de las autoridades.