Surge grupo de autodefensa del agua en Jaumave

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Redacción

Para frenar el uso indiscriminado de agua por parte de particulares y ante la severa sequía que azota a la región del altiplano, ejidatarios del municipio de Jaumave formaron un grupo de autodefensa del agua.

Se trata de pobladores de nueve comunidades, quienes denunciaron la extracción ilegal de agua del río Guayalejo para favorecer a grandes productores, mientras las parcelas del sector social lucen secas.

El grupo de autodefensa del agua se apostó en la comunidad de “Charco Azul”, en donde montan guardias armados con palos y machetes para evitar el huachicoleo del agua.

Los campesinos acusaron a un productor particular del ejido Gustavo Cázares de estar desviando el agua para los riegos de su parcela.

Asimismo, responsabilizan a la Comisión Nacional del Agua de permitir el “huachicoleo” del río Guayalejo a través de un sistema de tuberías y represas instaladas de manera ilegal.

La desviación del agua hacia los sembradíos de particulares, afectan a los pequeños productores de los ejidos El Nopal, San Lorencito, Gustavo Cázares, Alamito, Padrón y Juárez, Jaumave, El Ingenio y Matías García.

A través de diversas publicaciones en su cuenta de redes sociales denominada Luchemos por nuestra agua-Jaumave, los agricultores aseguran que no se moverán de “Charco azul”, para evitar que continúe la extracción ilegal.

“Firmes como desde el principio siguen los compañeros resguardando el cause del río, esto hace notar el hartazgo de la población en general de las malas decisiones de Conagua Cuenca Golfo del Norte para favorecer a terceros”, dice una de las publicaciones.

En la misma también se lee: “Las parcelas de los ejidatarios solían estar secas, sin alguna gota de agua mientras empresarios siguen expandiendo sus plantíos”.

Credito de las Fotos: Luchemos por nuestra agua Jaumave 1 de 6

Con información de Elefante Blanco