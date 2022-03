Andrés García dirigirá su bioserie

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (Agencias)

El primer actor Andrés García, desde hace algunos años ya había comentado su deseo de plasmar en las pantallas parte de su trayectoria en una serie autobiográfica, algo que podrá ver realizado próximamente.

Esto debido a que en días recientes el galán de telenovelas no ocultó su ilusión por ser parte de la dirección creativa de su bioserie y por empezar a conseguir el casting, del cual dio algunos detalles.

Fue en entrevista con “De Primera Mano”, donde García reconoció que para poder ser parte de la producción espera sentirse pleno de salud, ya que hace unos meses había presentado algunos problemas relacionados con la médula espinal, situación que estaba destruyendo sus glóbulos rojos.

“Yo quiero esperar a caminar un poco mejor porque como quiero ser el director general, hay que caminar mucho porque hay que montar cada escena, hay que enseñarles a los actores, no les va a ser fácil actuar y hablar y proceder como en aquella época”, señaló a los conductores del programa.

Más adelante, el actor confesó que será él quien financie y produzca toda la serie de su vida. “Yo espero que no me salga tan cara, porque conozco mucho del negocio, no se me dificulta, para mí no va a ser tan difícil, aunque siempre es mucho trabajo”.

Por otro lado, el reconocido intérprete mexicano ahondó sobre el actor que protagonizará la serie sobre su vida: “Creo que ya lo tengo, pero él no lo sabe, su papá es amigo mío… supongo que si acepta sería el personaje principal, haría de Andrés García de joven”, señaló, aunque no reveló el nombre de la persona.