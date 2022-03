Laura Bozzo ya no quiere deudas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (Agencias)

La vida de Laura Bozzo parece estar tomando un buen camino tras meses de un gran escándalo mediático que enfrentó por problemas fiscales con las autoridades mexicanas, por eso la conductora ha dejado claro que cuidará más los gastos que realiza.

A través de una revista de espectáculos, la conductora se sinceró sobre algunas de las situaciones que vivió y sigue enfrentando tras la bochornosa situación que la tuvo alejada de los reflectores, no solo de Televisa, donde laboraba y posiblemente ya no regrese, sino del mundo entero.

“He estado viviendo de los alquileres de mis padres en Perú, pero ya estoy trabajando; he firmado contratos, y lo primero que quiero hacer es terminar con todos los pendientes de deudas y de lo que sea, y de ahí sigue aprender mi lección de ser más responsable y madura a la hora de comprar cosas”, dijo.

Sobre en qué quedó su situación fiscal con la justicia mexicana, que le originó una orden de captura emitida por la Interpol por cometer un delito que sobrepasaba los 12 millones de pesos, dijo que sus abogados se están encargando de ver ese tema, “y estoy pidiendo una reunión para concretar asuntos; lo que se deba se paga. Lo bueno es que está quedando claro que no hubo ningún delito”.

“Creo que soy una persona como cualquier ser humano que ha cometido errores, y he sido responsable en delegar cosas que tenía que haber visto personalmente, y que por eso me ha pasado lo que me ha pasado, por eso perdí todo lo que perdí y me robaron todo lo que pudieron”, indicó para finalizar.