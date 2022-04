Daddy Yankee cantará junto a Paquita la del Barrio en su última gira

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Luego de que se diera a conocer la gira de despedida de Daddy Yankee, el nombre de Paquita la del Barrio salió a relucir como colaboradora del reguetonero para sus conciertos en México.

Y es que fue la propia Paquita quien confirmó que le llegó la invitación de trabajar con Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, quien anunció que se retirará definitivamente de industria musical.

Será para ‘La última vuelta’, nombre de la gira con la que llegará a México, Paquita podría ser parte del elenco invitado.

“Tengo entendido que sí. Yo estaba en Veracruz, la invitación llegó por medio de Paco Torres (su representante”, declaró Paquita para el programa De primera mano.

La cantante confesó que nunca había escuchado una canción de Daddy Yankee, pero se mostró dispuesta a compartir escenario como lo ha hecho en otras ocasiones con otros artistas.

“Él canta lo suyo y yo cantaría lo mío. Cada quien lo nuestro”, declaró.

Finalmente, Paquita la del Barrio fue cuestionada sobre su estado de salud, por lo que mencionó que aún no se encontraba en las mejores condiciones, lo cual ha hecho que sus conciertos sean un poco más difíciles que llevar a cabo e incluso tiene que usar silla de ruedas.

“Tengo que trabajar así porque me cuesta mucho estar parada. Van dos trabajos que hago en silla de ruedas y no me da vergüenza, si el público me acepta tal y como soy me voy a dedicar a mi público, que es hermoso. Entonces aunque sea en silla de ruedas voy a estar trabajando”.