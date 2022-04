Profeco advierte sobre posibles fraudes en venta de boletos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

Ante la cercanía de la Copa Mundial de Futbol Catar 2022, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una advertencia a los aficionados mexicanos y turistas en general, a petición de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

Esta advertencia se hace en relación a que han detectado la oferta de paquetes de viajes en los que se incluye boletos para los partidos de la Copa Mundial de Futbol, de empresas como Nevada Tours, Kalinka Tours, Global Entertainment Mexico (GE México), Alpez Travel, Tours Irapuato, Just Travelling Travel Services y con Eight Tours, inicia el listado de compañías.

Continúa con All in One Travel, Destinos Maya, Viajes al Mundial, Pachbe Mexico, Mangat Atelier, Mexicotur, Deportours, Atayan Viajes y ierra con PlugMe Travel Score Hospitality como las empresas detectadas hasta ahora ofertando boletos sin estar autorizadas para hacerlo.

Por ello, la Profeco hace del conocimiento a los aficionados mexicanos que la adquisición de los pases para ingresar a los estadios en las sedes de Catar 2022 se hace a través de la página oficial del Mundial, en FIFA.com, o mediante MATCH Hospitality y/o sus agentes autorizados a nivel global.

El comunicado, con la advertencia que emite la Profeco a petición de la FIFA, consigna que en México solo pueden comercializar paquetes los agentes MATCH Hospitality Mexico (Zest Events), Lusso Travel y Mundomex.

“Ante la clasificación al torneo por parte de la Selección Nacional de México de futbol hemos observado un aumento en la oferta de paquetes de viajes que incluyen boletos para los partidos por lo que nos permitimos informar, a fin de que los consumidores hagan una compra segura, que los mismos solo podrán adquirirse por los usuarios finales y por medio de los siguientes canales autorizados”, señala el comunicado describiendo a continuación los ya consignados en la presente nota.

Así que no se deje engañar, ya sabe cómo y en qué empresas podrá comprar boletos para el Mundial de Futbol Catar 2022 y de plano cuáles ya han sido “boletinadas” como no autorizadas para ofertar estos tickets… Y como no son baratos, más vale prevenir que lamentar, por ello El Diario MX lo pone al tanto.