Se desliga AMLO de su sobrina, la diputada Úrsula Salazar

Diego López Bernal.-

Cd. Victoria, Tam.-

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó tener relación alguna con su sobrina, la diputada local y coordinadora de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Úrsula Patricia Salazar Mojica.

Admitió su parentesco, pues es hija de una prima hermana suya y detalló que la abuela de la diputada Úrsula es hermana de su madre; de hecho su tía lleva este mismo nombre, Úrsula, pero reiteró que no tiene relación alguna con la legisladora, al grado de asegurar que si la encuentra en la calle no la reconoce.

Reconoció, por otra parte, que puede haber fotografías que le hayan tomado con ella, durante sus giras por Tamaulipas o en otros eventos, dado que también Salazar Mojica ha incursionado en la política de Morena, pero reiteró que no tiene contacto en su actividad legislativa con la coordinadora de su partido en el Congreso del Estado.

Esta postura fue dejada en claro por López Obrador en la conferencia mañanera de este viernes a pregunta expresa de los reporteros, dados los escándalos en los que se ha envuelto la diputada local Salazar Mojica, por presuntos actos de corrupción.

Al respecto, el Presidente fue enfático al decir que “ya saben cuál es mi postura, cero impunidad; no permitir que nadie viole la ley y no permitir ninguna de las lacras de la antigua política del viejo régimen, no amiguismo, no influyentismo, no nepotismo, no corrupción, sea quien sea”.

“Puede ser un familiar cercano… esa es mi postura”, señaló al referirse en concreto al caso de la diputada Salazar Mojica, pero al final de la declaración dijo que no “se le puede juzgar sumariamente”.