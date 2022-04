¿Dejarán ganar a Américo?

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Azahel Jaramillo H.

Se llama “Fuerza Ciudadana” y es una organización política que va con todo para apoyar al Dr. Américo Villarreal Anaya en su proyecto de ganar la gubernatura de Tamaulipas.

Su presidente es el victorense José Alfredo Peña Rodríguez, bien conocido por haber sido ex tesorero municipal de Victoria.

Y José Alfredo Peña nos dice bien clarito: “Fuerza Ciudadana” es una organización ajena absolutamente al partido Morena o a cualquier otro partido.

Precisa que en Fuerza Ciudadana se le tiene un gran aprecio y confianza al Dr. Américo Villarreal. “Nosotros creemos en valores como son el trabajo en equipo, el compromiso y la actitud positiva”.

Explica que ya tienen logotipo y que es un colibrí, ave que en la cultura maya tiene una connotación del aprecio que nos tienen lo familiares fallecidos. Añade que Fuerza Ciudadana suma ya cuatro mil 500 afiliados, mil 500 de los cuales son maestros, y que actualmente su presencia se ubica en los municipios de Ciudad Victoria, Río Bravo, Tula, Ocampo, y Soto la Marina.

En el plano personal, dice que lo bautizaron con el nombre que tiene debido a la gran admiración de su mamá por el cantante guanajuatense José Alfredo Jiménez, cuyas más reconocidas canciones el referido presidente de “Fuerza Ciudadana”, en fecha reciente, interpretó –con su voz de barítono y acompañado de mariachi-, en el bar La Botellita de Dolores Hidalgo, tierra del referido cantautor, que entre otras melodías compuso “Si Nos Dejan”, que entre otras cosas dice: “Si nos dejan/Nos vamos a vivir a un mundo nuevo/Yo creo, podemos ver/El nuevo amanecer de un nuevo día”. Canción que, pensando en Tamaulipas, quieren dedicada a un eventual triunfo de Américo Villarreal Anaya. (Claro… Si Los Dejan).

José Alfredo Peña fue tesorero en el gobierno municipal del innombrable Dr. Xico González, con quien Peña nos asegura no tener ya ninguna relación.

Dos.- Pues ahí tienen que está en marcha la colecta de “Dona un juguete, gana una sonrisa”, que impulsa la Universidad Autónoma de Tamaulipas y que como todos sabemos tiene como finalidad reunir la mayor cantidad posible de juguetes que serán entregados a la población infantil de escasos recursos de nuestro Tamaulipas.

Vale decir que la Dirección de Participación Estudiantil de la UAT informó que la Colecta Universitaria 2022 inició este 17 de marzo.

La colecta permanecerá abierta hasta el 27 de abril, para lo cual se está convocando a todos los integrantes de la comunidad universitaria a participar en estas acciones que impulsa la administración del rector Guillermo Mendoza Cavazos, con la finalidad de estrechar los vínculos de la Universidad con la sociedad, fomentar los valores de la solidaridad y la contribución de los universitarios en las causas a favor de la población más vulnerable.

Lo cierto es que hay que aprovechar esta semana, del lunes cuatro al viernes ocho de abril, pues habrá actividad en la UAT, dado que el periodo vacacional inicia el sábado nueve de abril.

Se invita a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general para que, siguiendo los protocolos de salud correspondientes, participen con la donación de un juguete –de preferencia no bélico y que no use pilas– acudiendo a los centros de acopio que están ubicados en cada una de las facultades, unidades académicas y escuelas de la UAT en las zonas norte, centro y sur del estado.

También se cuenta con centros de acopio en los diferentes puntos de la administración central de la Universidad y en la Dirección de Participación Estudiantil, ubicada en la esquina de la calle 13 y bulevar López Mateos, en Ciudad Victoria.

La entrega –a los niños en situación vulnerable– de los juguetes recolectados está prevista para el 30 de abril de 2022, Día del Niño y de la Niña, en el horario y lugar que cada una de dependencias educativas de la Universidad determine en su momento, la cual se llevará a cabo por los alumnos y personal de cada institución. NOS VEMOS.