Frases entre efímeras y eternas

Pérez Ávila

Al cerrarse la semana pasada, leí acusaciones, denuncias, severas algunas, las más insustanciales. Un ejemplo de la levedad de criterio, me pareció la denuncia de “guerra sucia”, utilizando para hacerlo, un lenguaje áspero.

López Obrador, al advertir a propios y extraños que la Reforma Eléctrica se aprobará sin modificación alguna, les hizo ver a los magnates que la cuestionan, “ya México no es tierra de conquista….a robar a otra parte”.

¿A dónde irían a robar? En qué otra parte, en vez de mandarlos a la cárcel, se concreta el jefe de estado a endilgarles epítetos. En ninguna.

Otra frasesita presidencial: “Si el gobierno de Estados Unidos defiende corruptos, nosotros no, así de sencillo”. Espere programas.

Cualquiera piensa que, en imprudencia, es casi imposible rebasar el dislate mañanero, pero se debe a que soslayamos la capacidad de Joseph Biden. El Presidente de Estados Unidos disparó un obús megatónico verbal en la jornada dominical, al proclamar, “Putin, no puede permanecer en el poder”. Al unísono se dieron las explicaciones no solicitadas, incluyendo la del mismo autor de la frase preñada de injerente arrogancia. “Lo dicho fue dictado por mi indignación”. Qué diría un chilango, de los pocos que no son fofos ni fifis, es decir, les vale. Diría, “si Chucha, de a cómo no”.

Sin avisarle. Sin frase de por medio, el oscuro Will Smith le dio un sopapo, con la palma de la mano, al morenazo Chris Rock, en un bochorno para lo cual, académicos del Oscar, estelares de Hollywood, el mundo del espectáculo, no está preparado. Es como si CODA dejara el lenguaje corporal y manual, para dejarse escuchar.

Alejado del bullicio farandulero, el muy moreno de piel y de afiliación política, Mario Delgado, gerente del partido político que entronizó a López Obrador, no pudo frenarse, ni un segundo más, procediendo a ubicarse entre los conspicuos, con su frase solariega: “Es una reforma muy bien pensada, muy bien diseñada, para lograr lo que se busca en materia de soberanía eléctrica”.

Si se lee sin el menor ánimo analítico, se acepta, sobre todo, si sabemos de su lealtad a AMLO. Cada palabra es un elogio. Pero… Pero si nos detenemos y reflexionamos, deducimos, resumimos, dictaminamos: Está diciendo que en México, no hay “soberanía eléctrica”. Se busca, siempre, lo extraviado.

Ya el señor Presidente les dijo a todos, con dedicatoria enfática a los morenistas: La reforma eléctrica se aprobará sin modificaciones. Lo demás, es lo de menos, o para decirlo con estricto tono palaciego: No le quitarán ni una coma.

Ya la Suprema Corte dictaminó que el Instituto Nacional Electoral deberá realizar la consulta del diez de abril, “de la manera más eficiente, como lo permita lo presupuestado”, pero no le gustó a AMLO.

Por cierto, a López Obrador se le inquirió su opinión sobre Putin, respondiendo ipso facto que, “México no califica, ni insulta a presidentes y naciones extranjeras”, de lo que se infiere que su pronunciamiento, sobre que “el gobierno de Estados Unidos defiende corruptos, nosotros no”, de ninguna manera es denigrante, ofensivo, insultante.

Fuera de contexto y, sin embargo, conectado al ámbito tóxico político, el rudo, difícil, complicado, problemático Bruce Willis, se retira, deja su mundo ficticio de acción y riesgo, porque padece AFASIA.

Si cientos, miles de parásitos succionadores de nuestro país, tuvieran algo de vergüenza, lo imitarían, porque todos ellos padecen AFASIA crónica, irreversible, incurable.

Y si López Obrador guillotina esa mancha llamada Plurinominal, yo le aplaudiría puesto de pie.