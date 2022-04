Habitantes de Gómez Farías piden apoyo para combatir el fuego en “El Cielo”

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero

Habitantes de comunidades del municipio de Gómez Farías lanzaron un llamado urgente a los alcaldes de Ocampo y Jaumave para que envíen cuadrillas que colaboren en el combate al fuego que se registra en la Biósfera de El Cielo.

“Presidente Municipal de Jaumave, Presidente Municipal de Ocampo, te estamos pidiendo el apoyo nosotros de las comunidades, aquí no hay ningún gobierno que te esté solicitando a ti, esperamos vernos favorecidos con tu apoyo hacia todas las comunidades pero en especial a la gente del Ejido 20 de Abril”, fue el mensaje enviado a través de un video grabado el día de ayer a las 7:30 de la noche.

En el video, el cual fue difundido en redes sociales, se refiere; “aquí estamos combatiendo cuerpo a cuerpo el incendio, ya no estamos en el Municipio de Gómez Farías, esto ya es más cargado al Municipio de Ocampo y próximamente estará esto ya impactando al municipio de Jaumave”.

Después de destacar los esfuerzos del alcalde de Gómez Farías para tratar de contener el incendio, en el video se lamentó la falta de apoyo por parte de los presidentes municipales de Ocampo y Jaumave.

“Esto es parte de la Reserva de la Biósfera del Cielo, y si no lo saben el Municipio de Jaumave tiene el 57 por ciento de tierras dentro de la Biósfera del Cielo, Ocampo tiene el 16, Llera tiene el 12 y Gómez Farías tiene el 15 por ciento de ese hectareaje en la Biósfera del Cielo”.

“No es justo que solamente las comunidades de Gómez Farías y la comunidad del Ejido 20 de Abril estén participando en contener este incendio”.

Quien envía el mensaje, con la imagen del incendio a sus espaldas, dijo que el Presidente Municipal de Jaumave a la fecha no se ha reportado con su cuadrilla, pese a que cuando hay incendios forestales que afectan a dicho municipio las comunidades de San José y Altas Cimas siempre han participado, lo cual ha ocurrido “hace 20 años, hace aproximadamente diez años y la última hace ocho años cuando se quemó el rancho Las Tinajas, Ejido 20 de Abril , la Cueva, todo eso en el Municipio de Jaumave”.

Al concluir el video, se menciona; “espero no se ofenda ninguno y lo tomen como una medida de prevención para evitar más desastre”.