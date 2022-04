La lucha por el poder en Tamaulipas

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

Enrique Diez Piñeyro Vargas

El domingo tres de abril está establecido en el calendario 2022 como el día que oficialmente inicia el periodo constitucional de campañas. Cada partido político avalado por la autoridad electoral hará proselitismo con sus candidatos, mismos que recorrerán a lo largo y ancho el estado de Tamaulipas, sosteniendo encuentros con la ciudadanía mediante la realización de eventos masivos, foros de expresión, reuniones con segmentos representativos, debates, recorridos en universidades, visitas a los medios de comunicación, etcétera.

Queda atrás el periodo de precampañas, mismo que sirvió para que cada uno de los candidatos conformara sus comités de campaña. Durante este tiempo, los aspirantes a la gubernatura de Tamaulipas debieron aprovechar cada minuto para subsanar heridas y sumar a los inconformes en sus procesos internos. Así mismo, algunas de las asignaturas a realizar fueron el sumar adeptos de grupos políticos, diseñar la estrategia que se implementará y conformar el ejército que deberá desde ahorita capacitarse para defender el voto el próximo día domingo cinco de junio.

César Augusto Verástegui Ostos es el abanderado de la alianza “Va X Tamaulipas”, conformada por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Esta alianza, concretada desde la Ciudad de México, por más que los dirigentes del PRI lo quieran minimizar, provocó que miles de militantes y simpatizantes con un gramo de dignidad y congruencia estén emigrando a otros proyectos políticos, ya que no están dispuestos a participar en esta aventura política.

El equipo de campaña de Verástegui Ostos está integrado por personajes con mucha experiencia en procesos electorales. Intentan crear la percepción que su candidato ha sido bien aceptado en el electorado tamaulipeco. Ejemplo de eso fue mostrar su músculo político en el evento del registro de su candidatura ante la autoridad electoral, con una movilización de acarreados en su mayoría servidores públicos.

El candidato oficial sabe que cargará en todo momento con la deteriorada imagen pública de García Cabeza de Vaca, tal y como lo indican todas las mediciones al calificar su gestión al frente del Gobierno del Estado. Desmarcarse de su jefe político en pleno proceso electoral será visto como una postura de desesperación y con nula credibilidad.

Por el lado de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Tamaulipas”, conformada por el partido Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, la candidatura recae en el doctor Américo Villarreal Anaya, senador de la República con licencia. Durante estos meses, el doctor Villarreal Anaya ha manifestado atestiguar de miles de tamaulipecos el sentir de repudio en contra del actual gobierno estatal.

No se puede pasar por alto lo acontecido en días recientes con la renuncia a su militancia partidista de cincos alcaldes emanados del PAN en la zona donde tiene asentada su presencia la columna cívica “Pedro J Méndez”, encabezada por su líder moral Octavio Leal Moncada, señalando un rompimiento total con el actual gobierno, debido al incumplimiento en los compromisos adquiridos hace seis años, cuando le brindaron su apoyo al proyecto del todavía Gobernador.

Será de suma importancia que quienes conforman el equipo de campaña del doctor Américo deban de estar preparados para contra restar la guerra sucia que emprenderán los operadores al servicio de García Cabeza de Vaca. Deben de saber que no escatimarán en recursos económicos provenientes de las arcas del gobierno de Tamaulipas. Estarán bajo amenaza que con este recurso intentarán comprar voluntades, como lo acontecido con algunos representantes populares de Morena en el Congreso del Estado.

De igual manera, no sorprenderse si alguno de los presidentes municipales emanados de las filas de Morena y sus aliados coquetean con el proyecto del partido gobernante. Para eso, es importante reforzar con gente de confianza del candidato el trabajo territorial en cada uno de los municipios sin importar de qué color es gobernado y no exponerse a una traición. El éxito en esta elección será el cuidar exhaustivamente que quienes vayan a desempeñar alguna función en las casillas el día de la elección no sean comprados, amenazados o sometidos por los mapaches aliancistas.

Américo tendrá a bien arrancar su campaña en la capital tamaulipeca con un concurrido evento popular en una colonia emblemática que lleva por nombre “Américo Villarreal Guerra”. Ese día, justamente, se conmemora un aniversario más del natalicio de quien fuera gobernador del estado y que dejó en la memoria de los tamaulipecos el legado de servir a su pueblo con “Voluntad y Trabajo”.

Por el lado del partido Movimiento Ciudadano, Arturo Diez Gutiérrez Navarro buscará penetrar en el electorado con una campaña enfocada meramente en la publicidad y mucha presencia en las redes sociales, ya que abandera a un partido que no cuenta aún con presencia territorial. Arturo pretende ofertar la imagen fresca y atractiva del partido al que pertenecen los regiomontanos Samuel García Sepúlveda y Luis Donaldo Colosio Riojas.

Es importante que los asesores del candidato naranja tengan muy claro que el contexto político y electoral en Tamaulipas es muy distinto a lo que acontece en el vecino estado de Nuevo León. Arturo le apuesta a ser la opción emergente ante el inminente choque de trenes entre el Truko Verástegui y el doctor Américo, ya que se avecina una intensa lucha por el poder, motivo por el cual la guerra sucia en su más alto nivel desgraciadamente ocupará un lugar protagónico en esta contienda electoral.

La carrera por la sucesión gubernamental en Tamaulipas está puesta en marcha. El pueblo tamaulipeco merece una contienda de altura y confiamos en que este proceso electoral pueda transitarse en un clima de paz. No queremos volver a vivir acontecimientos lamentables como lo ocurrido en el proceso electoral del año 2010. Los competidores deben de entender que el elector está cansado de tanta mugre y por ese motivo estaremos muy atentos de sus antecedentes, sus acciones, sus declaraciones y, sobre todo, de quienes se rodean, para no repetir errores del pasado.

“Si quieres ganar un adepto para tu causa, convénselo primero de que eres su amigo sincero”: Abraham Lincoln.