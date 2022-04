Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Ana Medina

La Olimpiada del Conocimiento infantil es un examen nacional llevado a cabo cada año para los alumnos de sexto grado de educación básica, es organizado por la Secretaría de Educación Publica desde 1961 y cuenta con el respaldo de la fundación BBVA Bancomer.

La idea original o el objetivo inicial fue (y al parecer sigue siendo) reconocer el desempeño de los alumnos que cursan el último grado de educación primaria, así como favorecer permanencia y continuidad de su formación académica mediante la asignación de becas.

Entiendo la primera parte del objetivo, todos los alumnos deberían recibir reconocimiento a su esfuerzo y antes las becas funcionaban para este fin. Las buenas calificaciones eran el reflejo del empeño, responsabilidad e inteligencia de los alumnos y esto se reflejaba en los apoyos económicos que ellos recibían. Actualmente con tanto asistencialismo estos objetivos ya no están a la vista y los apoyos son para todos “los que más lo necesitan” (técnicamente no está mal, aunque en la práctica hay muchísimas lagunas que bien merecen un análisis aparte; lo dejaré para otra ocasión).

Este proceso se lleva por etapas y participan TODAS las escuelas urbanas, rurales y particulares de manera voluntaria. Las autoridades informan las fechas, la organización, el funcionamiento y ahora en la nueva normalidad, las medidas sanitarias. Los oficios exhortan a unir esfuerzos para realizar estos procesos y se informa a la estructura educativa en cascada.

Después de leer esta convocatoria, me surgen algunas dudas que quiero compartirles:

¿Qué tan importante es evaluar los conocimientos de los alumnos después de dos años de pandemia? ¿Es realmente necesario un examen tan estructurado como sabemos lo es el de la Olimpiada? ¿No estábamos enfocados en el desarrollo socio-emocional? ¿No nos importaba más la adaptación y el regreso a la normalidad?

¿Si empezamos por dotar a TODAS las escuelas de los insumos necesarios para procurar la salud de nuestros compañeros y alumnos?

Nuestro Presidente dice orgulloso que en este regreso a clases “las escuelas no han sido foco de contagio” y que “ellos tenían razón”. Lo que no menciona es que si no fueron foco de contagio es porque los directivos se hicieron expertos en el establecimiento de filtros sanitarios y los maestros adaptaron su clase a las medidas de salud necesarias con recursos propios y de los padres.

No necesitamos más convocatorias ni más cosas que hacer. Tenemos suficientes.

La Olimpiada del Conocimiento (por lo menos este año) es innecesaria y fuera de contexto. La mayoría de las escuelas acaban de incorporarse a las clases presenciales de manera escalonada y/o en su totalidad. Durante la pandemia el aprendizaje en casa no fue el mismo y no es entendible la finalidad de las autoridades al decidir aplicar este test, que de educativo no tiene mucho.

Retomando la parte del objetivo de la Olimpiada sobre la permanencia y la continuidad de la formación académica, cargar a los alumnos de más trabajo no es muy viable que digamos para apoyar que quieran continuar con sus estudios.

Durante la pandemia fueron los maestros quienes guiaron a su grupo a como pudieron y con los recursos que tuvieron al alcance. Sin embargo, es hasta este momento presencial que cada maestro puede medir con el trabajo en clase la realidad de los aprendizajes de sus alumnos después de la pandemia y centrar sus esfuerzos en ese rezago educativo (que todos, de una u otra manera tenemos) post pandemia.

Lamentablemente, creo que con esta evaluación se quiere negar la existencia de tal rezago y seguir con la simulación que en nada nos beneficia. Basta ya de hacer como que avanzamos, porque nos vamos a estancar cada vez más.

No sé qué opinen, pero si lo que queremos es mejorar la educación de nuestros alumnos no basta con “medir” sus conocimientos. Considero que una parte importante de este cierre de ciclo escolar (que no viene en la olimpiada) es la educación emocional en todas las áreas, es necesaria no solo para una buena convivencia, sino para volver a “la normalidad” ¿Dónde quedó la empatía?